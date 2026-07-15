Дешам усомнился в уровне арбитра после поражения Франции в полуфинале ЧМ

«Я задаю вопрос, на который не собираюсь отвечать: “Достаточно ли хорош этот судья, чтобы обслуживать полуфинал чемпионата мира?” Я говорю это не потому, что мы проиграли сегодня, но были определённые ситуации… Часто неблагоприятные и для нас», — сказал Дешам.