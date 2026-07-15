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Дешам усомнился в уровне арбитра после поражения Франции в полуфинале ЧМ

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам после поражения от Испании в полуфинале чемпионата мира 2026 года заявил, что у него остались вопросы к работе судейской бригады. При этом специалист признал, что французская команда уступила сопернику по игре.

Источник: Life.ru

По словам Дешама, некоторые решения арбитра Ивана Бартона из Сальвадора вызывали сомнения, хотя он не стал связывать с ними итоговый результат встречи.

«Я задаю вопрос, на который не собираюсь отвечать: “Достаточно ли хорош этот судья, чтобы обслуживать полуфинал чемпионата мира?” Я говорю это не потому, что мы проиграли сегодня, но были определённые ситуации… Часто неблагоприятные и для нас», — сказал Дешам.

Наставник французской сборной отметил, что футболисты тяжело переживают поражение, однако подчеркнул: главной причиной стала игра самой команды.

«Игроки опустошены. Но мы должны признать, что сегодня в техническом плане были ниже своего обычного уровня. Испания контролировала ход встречи, и в первую очередь мы сами виноваты в таком результате», — сказал Дешам.

Сборная Франции уступила Испании со счётом 0:2 и завершила борьбу за титул. Теперь французам предстоит матч за третье место чемпионата мира.

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