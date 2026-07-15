Дешам усомнился в уровне арбитра после поражения Франции в полуфинале ЧМ

По словам Дешама, некоторые решения арбитра Ивана Бартона из Сальвадора вызывали сомнения, хотя он не стал связывать с ними итоговый результат встречи.
«Я задаю вопрос, на который не собираюсь отвечать: “Достаточно ли хорош этот судья, чтобы обслуживать полуфинал чемпионата мира?” Я говорю это не потому, что мы проиграли сегодня, но были определённые ситуации… Часто неблагоприятные и для нас», — сказал Дешам.
Наставник французской сборной отметил, что футболисты тяжело переживают поражение, однако подчеркнул: главной причиной стала игра самой команды.
«Игроки опустошены. Но мы должны признать, что сегодня в техническом плане были ниже своего обычного уровня. Испания контролировала ход встречи, и в первую очередь мы сами виноваты в таком результате», — сказал Дешам.
Сборная Франции уступила Испании со счётом 0:2 и завершила борьбу за титул. Теперь французам предстоит матч за третье место чемпионата мира.
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