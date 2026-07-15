Дешам не уверен, что уровень судьи из Сальвадора соответствовал полуфиналу ЧМ

ВАШИНГТОН, 15 июля. /ТАСС/. Уровень судьи Ивана Бартона из Сальвадора мог не соответствовать полуфиналу чемпионата мира по футболу. Об этом заявил главный тренер сборной Франции Дидье Дешам, комментарий которого приводит газета L'Equipe.
Ранее ТАСС сообщал, что сборная Испании со счетом 2:0 одержала победу над командой Франции в полуфинальном матче чемпионата мира. Голы забили Микель Оярсабаль (22-я минута, пенальти) и Педро Порро (58).
«Очевидно, что испанская команда сильна, они это доказали, — сказал Дешам. — Мы были немного ниже своего уровня, допустили больше технических ошибок, чем в последнее время. Это, несомненно, также связано с травмой Уильяма Салиба (он покинул поле на 30-й минуте из-за травмы — прим. ТАСС), а также с тем, что Адриен Рабьо рисковал получить вторую желтую карточку (первое предупреждение футболист получил на 9-й минуте — прим. ТАСС). Чтобы надеяться на большее, нам нужно было показать свою лучшую игру, и, к сожалению, мы этого не сделали. Это вызывает у нас огромное разочарование. Были также, мягко говоря, некоторые спорные решения».
«Какие решения я критикую? Самое важное — это то, что мы сделали не так. Я не хочу показаться нытиком из-за поражения, но соответствовал ли судья стандартам полуфинала чемпионата мира? Я не буду вдаваться в подробности его решений. Почему мы допустили больше ошибок, чем обычно? Мы недостаточно контролировали игру, и соперник вынудил нас совершать ошибки. Это полуфинал чемпионата мира, первый для многих игроков. Это нисколько не умаляет наших прошлых достижений, но чтобы доставить этой команде больше проблем, нужно быть на высоте как технически, так и физически. К сожалению, сегодня у нас это не получилось», — добавил Дешам.
Второй полуфинал с участием команд Аргентины и Англии пройдет 15 июля. Финал состоится 19 июля.