Дешам не уверен, что уровень судьи из Сальвадора соответствовал полуфиналу ЧМ

«Какие решения я критикую? Самое важное — это то, что мы сделали не так. Я не хочу показаться нытиком из-за поражения, но соответствовал ли судья стандартам полуфинала чемпионата мира? Я не буду вдаваться в подробности его решений. Почему мы допустили больше ошибок, чем обычно? Мы недостаточно контролировали игру, и соперник вынудил нас совершать ошибки. Это полуфинал чемпионата мира, первый для многих игроков. Это нисколько не умаляет наших прошлых достижений, но чтобы доставить этой команде больше проблем, нужно быть на высоте как технически, так и физически. К сожалению, сегодня у нас это не получилось», — добавил Дешам.