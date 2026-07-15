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В Нью-Йорке продали скелет тираннозавра за рекордную сумму: он жил около 67 млн лет назад

В США продали скелет тираннозавра за рекордные $50,13 миллиона.

Источник: Комсомольская правда

В Нью-Йорке 14 июля прошел аукцион Sotheby’s. Организаторам удалось продать скелет тираннозавра за рекордную сумму. Его купили за 50 130 000 долларов, оповестил торговый дом.

Скелет назван «Гас» по имени землевладельца в штате Южная Дакота. На его участке в 2021 году обнаружили останки тираннозавра. Длина его туловища составляет порядка 11,5 метра. Отмечается, что он жил около 67 миллионов лет назад.

На скелете были обнаружены отметины от укусов представителей того же вида. Стоит отметить, что перед аукционом стоимость лота оценивалась в 20−30 миллионов долларов.

Ранее картину неизвестного художника, веками висевшую в часовне, продали за 5,7 миллиона фунтов стерлингов (586 млн рублей). Полотно, изображающее пять чудес Иисуса Христа, пережило религиозные гонения и хранилось в Британии более 500 лет.

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