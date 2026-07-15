Три правила для отпуска, которые нельзя нарушать

Первое — отсутствие ответственности за кого-либо. Молодые родители едут с детьми на море, вроде бы всё логично. Но это не совсем отдых. Ответственность за ребенка довлеет и не дает расслабиться. Отдых — это когда мы свободны и можем хотя бы на время отключить контроль. Детей лучше оставить бабушкам и дедушкам или взять кого-то из них с собой.