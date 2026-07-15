Три правила для отпуска, которые нельзя нарушать

Когнитивно-поведенческий психотерапевт Инна Слепцова о том, как неправильно мы организуем отдых:
— Лето — долгожданная пора отпусков, а значит поездок к морю, в горы, наконец, в деревню. Но тенденция последних лет такова, что часто люди так устают на работе, что у них нет сил куда-то двигаться. Единственное и непреодолимое желание — лежать на диване, уставившись в телевизор, и ничего не делать.
В психологии есть такое понятие, как эмоциональная кома. В нашей жизни много перегрузок, в том числе информационных, тревоги и уйма задач, которые надо решать одновременно. Мозг буквально закипает!
Подсчитано, что за несколько месяцев мы обрабатываем такое количество информации, которое человек 18 века обрабатывал за год. И человеку периодически хочется уйти в состояние покоя. Выбор в пользу дивана — эмоциональная защита.
Только представить, что тебе нужно заказывать путевки, ехать покупать билеты, сталкиваться с непредвиденными обстоятельствами, которые лягут дополнительным бременем на психику. Но сил на все это уже нет!
Можно ли таким образом восстановить свои силы? От долгого лежания на диване силы не восстанавливаются. Только энергия порождает энергию. Так что рекомендация тут одна — движение. Начните проходить хотя бы тысячу шагов в день, потом две-три, до десяти.
Вернуться к жизни можно через мышечное напряжение. Несложное упражнение.
Вы лежите на диване, напрягите все мышцы рук, ног секунд на 10−15, расслабьтесь. Повторите несколько раз. После этого глубина расслабления будет в разы выше. Такое упражнение помогает сбросить кортизол, гормон стресса.
Или вечером перед сном примите контрастный душ. Смена температуры воды тоже помогает снять усталость.
Традиционный способ — посидеть и посмотреть на горящую свечу, а лучше уехать за город и развести костер, искупаться в речке. Или просто полежать на траве, глядя на проплывающие облака. Постарайтесь убрать тяжелые мысли, которые вас одолевают.
У нас почему-то принято считать: надо сильно устать, чтобы потом очень хорошо отдохнуть. На самом деле, надо чередовать работу и отдых, разгружая нервную систему.
Если говорить, об отпуске, есть правила, о которых говорил еще великий ученый Иван Павлов, создатель науки о высшей нервной деятельности.
Первое — отсутствие ответственности за кого-либо. Молодые родители едут с детьми на море, вроде бы всё логично. Но это не совсем отдых. Ответственность за ребенка довлеет и не дает расслабиться. Отдых — это когда мы свободны и можем хотя бы на время отключить контроль. Детей лучше оставить бабушкам и дедушкам или взять кого-то из них с собой.
Вторая задача формулируется как отсутствие конкуренции. Что имеется в виду? Даже в отпуске мы думаем, как себя вести в той или иной ситуации, как одеваться, как выглядеть, чтобы произвести впечатление. Необходимость быть красивыми, оригинальными, уверенными в себе создает внутреннее напряжение. Лучше все это оставить, быть самим собой.
Самое интересное, что обычная семья, которая дружно собралась в отпуск, как раз все эти правила нарушает. Родители не спускают глаз с детей, женщина волнуется, в чем она пойдет на ужин. А потому люди порой приезжают еще более уставшими, чем до начала отпуска. Спрашивается, и зачем всё это было?
И еще одно условие — удовольствие. Каждый день мы должны получать удовольствие. Речь не идет о таких глобальных событиях, как, к примеру, купил автомобиль, закрыл ипотеку. Нет! Это способность находить хорошее в обычной жизни: вкусный обед, приятное общение, интересная прогулка, красивый закат. Это точно работает!