Армия сладкоежек в кишечнике: Как микробы заставляют мозг просить сахар

Лебедева отметила, что микробиота также участвует в выработке нейромедиаторов. Около 90% серотонина, который регулирует настроение, вырабатывается именно в кишечнике. Кроме того, бактерии способны влиять на работу гормонов голода и насыщения — грелина и лептина. При нарушении баланса микрофлоры сигналы о насыщении могут поступать с опозданием, что способствует перееданию и усиливает желание есть быстрые углеводы.