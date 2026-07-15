Открылась выставка о самом засекреченном ученом СССР.

Экспозиция организована Госкорпорацией «Росатом», Высокотехнологическим научно-исследовательским институтом неорганических материалов (ВНИИНМ) и АО «АЭХК» совместно с Министерством по молодежной политике Иркутской области. Мероприятие посвящено 80-летию научного учреждения, где герой выставки проработал большую часть профессионального пути, а также 30-летию Топливного дивизиона Росатома АО «ТВЭЛ».
Генеральный директор АО «АЭХК» Вячеслав Глушенков подчеркнул, что предприятие традиционно поддерживает просветительские проекты, направленные на популяризацию науки среди молодежи:
— Андрей Анатольевич Бочвар был одним из технических руководителей атомного проекта СССР. История его жизни тесно связана с созданием ядерного щита и развитием мирного использования атомной энергии. Это был талантливый ученый и эффективный руководитель: он возглавил институт, где был получен первый ядерный плутоний, был конструктором технических топливных элементов, которые стоят сегодня в каждом ядерном реакторе страны.
Министр по молодежной политике Иркутской области Маргарита Цыганова поблагодарила Росатом за организацию выставки:
— Это и почетно, и ответственно. Выставка посвящена выдающемуся прошлому и дает надежду на не менее выдающееся будущее, потому что в интересном, нестандартном, увлекающем формате погружает юное поколение в историю и побуждает к занятию наукой, повышает интерес к техническим специальностям и показывает молодежи правильные авторитеты.
Одна из посетительниц выставки — директор Иркутского филиала Российского общества «Знание» Дарья Цыганкова считает, что экспозиция позволяет узнать о советских ученых, результатами трудов которых мы пользуемся до сих пор.
— Об Андрее Анатольевиче Бочваре, к сожалению, известно крайне мало. А ведь он — настоящий герой своего времени. Но история все расставит по местам. И с помощью этой выставки — продуманной, с интерактивными элементами, которые помогают закрепить знания, мы можем погрузиться в эпоху становления советской атомной промышленности и поблагодарить это поколение за все, что оно сделало.
Между тем.
В сентябре, сразу после школьных линеек, состоятся также мероприятия в рамках научно-просветительского проекта «Атомный урок» для школьников Усолья-Сибирского, Ангарска и Иркутска. Кроме того, Информационный центр по атомной энергии проведет серию игр «Адреналин», посвященную применению искусственного интеллекта в различных сферах науки.
Посетить выставку «Творцы атомного века» в Доме молодежи (ул. Декабрьских Событий, 102/1) можно до 30 сентября 2026 года. Вход свободный. Запись по телефону: 8−924−995−14−99.