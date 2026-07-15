Открылась выставка о самом засекреченном ученом СССР.

— Об Андрее Анатольевиче Бочваре, к сожалению, известно крайне мало. А ведь он — настоящий герой своего времени. Но история все расставит по местам. И с помощью этой выставки — продуманной, с интерактивными элементами, которые помогают закрепить знания, мы можем погрузиться в эпоху становления советской атомной промышленности и поблагодарить это поколение за все, что оно сделало.