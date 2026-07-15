В Хабаровском крае усилили контроль за паводковой обстановкой из-за сильных дождей и ливней

Как сообщили в комитете Правительства Хабаровского края по гражданской защите, из-за обильных осадков уровень воды в реках может подняться на один-полтора метра. Возможны выход воды на пойменные участки и локальные разливы малых рек. За прошедшие сутки наибольшее количество осадков — от 15 до 49 миллиметров — выпало в Верхнебуреинском, Хабаровском районах и районе имени Полины Осипенко. Сейчас паводковая ситуация остаётся под контролем. Муниципалитеты усилили наблюдение за обстановкой, проверяют системы оповещения и готовность сил реагирования. Силы и средства территориальной подсистемы РСЧС готовы к оперативным действиям. Жителей просят в период непогоды соблюдать правила безопасности: не выходить из дома без необходимости, отказаться от дальних поездок за город, водителям — соблюдать скоростной режим и дистанцию, тщательно выбирать места парковки, родителям — внимательно следить за детьми. При возникновении нештатной ситуации звонить по номеру 112.