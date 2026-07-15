Прокуратура в США предъявила обвинения в киберпреступлениях трем гражданам РФ

Прокуратура в Соединенных Штатах предъявила обвинение в цифровых преступлениях трем гражданам РФ, им вменяют совершение нескольких киберпреступлений. Об этом во вторник, 14 июля, сообщается на сайте Министерства юстиции США.
По его информации Кирилл Затолокин, Александр Волосовик и Юлия Панкова из Петербурга обвиняются в преступном сговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств и сговоре для отмывания денег. Утверждается, что от действий россиян якобы пострадали жители 21 американского штата, общий ущерб от их действий прокуратура оценила в 62 миллиона долларов. Помимо этих граждан в качестве фигурантов дела значатся компании Media Land и ML.Cloud.
В ноябре прошлого года Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США ввело санкции в отношении этих россиян под предлогом борьбы с киберпреступностью.
Минюст США предлагает вознаграждение до 10 миллионов долларов за информацию о фигурантах этого дела.
12 июня Министерство иностранных дел РФ призвало граждан крайне осторожно относиться к поездкам в Таиланд в связи с угрозой задержания или ареста по запросу спецслужб и правоохранительных органов США. Представители ведомства подчеркнули, что Вашингтон развернул «охоту» на российских граждан.