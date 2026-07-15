Прокуратура в США предъявила обвинения в киберпреступлениях трем гражданам РФ

По его информации Кирилл Затолокин, Александр Волосовик и Юлия Панкова из Петербурга обвиняются в преступном сговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств и сговоре для отмывания денег. Утверждается, что от действий россиян якобы пострадали жители 21 американского штата, общий ущерб от их действий прокуратура оценила в 62 миллиона долларов. Помимо этих граждан в качестве фигурантов дела значатся компании Media Land и ML.Cloud.