Поиск Яндекса
Ричмонд
+31°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прокуратура в США предъявила обвинения в киберпреступлениях трем гражданам РФ

Прокуратура в Соединенных Штатах предъявила обвинение в цифровых преступлениях трем гражданам РФ, им вменяют совершение нескольких киберпреступлений. Об этом во вторник, 14 июля, сообщается на сайте Министерства юстиции США.

Прокуратура в Соединенных Штатах предъявила обвинение в цифровых преступлениях трем гражданам РФ, им вменяют совершение нескольких киберпреступлений. Об этом во вторник, 14 июля, сообщается на сайте Министерства юстиции США.

По его информации Кирилл Затолокин, Александр Волосовик и Юлия Панкова из Петербурга обвиняются в преступном сговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств и сговоре для отмывания денег. Утверждается, что от действий россиян якобы пострадали жители 21 американского штата, общий ущерб от их действий прокуратура оценила в 62 миллиона долларов. Помимо этих граждан в качестве фигурантов дела значатся компании Media Land и ML.Cloud.

В ноябре прошлого года Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США ввело санкции в отношении этих россиян под предлогом борьбы с киберпреступностью.

Минюст США предлагает вознаграждение до 10 миллионов долларов за информацию о фигурантах этого дела.

12 июня Министерство иностранных дел РФ призвало граждан крайне осторожно относиться к поездкам в Таиланд в связи с угрозой задержания или ареста по запросу спецслужб и правоохранительных органов США. Представители ведомства подчеркнули, что Вашингтон развернул «охоту» на российских граждан.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше