Минпросвещения определило порядок действий учителя при срыве урока

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Учитель при нарушении школьником дисциплины на уроке сначала может сделать ему устное замечание, а при повторном нарушении — привлечь сотрудников школы для профилактической беседы, сообщила РИА Новости эксперт Минпросвещения России, главный специалист Института изучения детства, семьи и воспитания Марина Конева.