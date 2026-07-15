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Минпросвещения определило порядок действий учителя при срыве урока

Конева: при нарушении школьником дисциплины учитель может сделать ему замечание.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Учитель при нарушении школьником дисциплины на уроке сначала может сделать ему устное замечание, а при повторном нарушении — привлечь сотрудников школы для профилактической беседы, сообщила РИА Новости эксперт Минпросвещения России, главный специалист Института изучения детства, семьи и воспитания Марина Конева.

Она рассказала, что Минпросвещения определило перечень действий педколлектива в случае нарушения школьником дисциплины в 2026/27 учебном году.

«При нарушении дисциплины на уроке педагогический работник может сделать обучающемуся устное замечание», — сообщила Конева.

При повторном нарушении на том же уроке учитель имеет право привлечь педагога, ответственного за соблюдение дисциплины в учреждении, для проведения профилактической беседы с учеником.

«По итогам беседы педагог принимает решение о возвращении ученика в класс и информировании родителей о его поведении», — заключила эксперт.

Приказ вступает в силу с 1 сентября этого года.