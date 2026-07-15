IRNA: Иран нанёс удар по базе США в Иордании

Военные Ирана нанесли удар по базе Соединённых Штатов в Иордании, сообщает IRNA.
В материале сказано, что речь идёт о базе Аль-Азрак.
«Несколько часов назад места дислокации американских истребителей F-18, жилой корпус и склад оборудования на базе Аль-Азрак в Иордании были поражены ударными дронами», — говорится в сообщении.
Военные Соединённых Штатов начали наносить новые удары по территории Ирана. Иран наносит ответные удары по объектам США.
По данным Пентагона, Соединённые Штаты возобновили морскую блокаду Ирана.
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