Трамп обратился к Нетаньяху из-за Ливана и Сирии: что он требует

Американский лидер Дональд Трамп и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху 9 июля провели телефонный разговор. Во время беседы президент США призвал коллегу вывести войска из Ливана и Сирии, пишет портал Axios.
По данным источников, Дональд Трамп заявил, что Израилю следует приступить к перемещению своих сил с территории указанных регионов. В противном случае действия Тель-Авива могут привести к эскалации конфликта на Ближнем Востоке, указал неназванный американский чиновник.
«Они вас там не хотят. Вам следует передислоцироваться», — сказал Дональд Трамп Биньямину Нетаньяху.
Хозяин Белого дома между тем рассмотрит законопроект об ужесточении антироссийских санкций. Документ дорабатывается в Конгрессе. Дональд Трамп допустил принятие новых санкций против России.