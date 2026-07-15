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Трамп обратился к Нетаньяху из-за Ливана и Сирии: что он требует

Axios: Трамп призвал Нетаньяху вывести войска из Сирии и Ливана.

Источник: Комсомольская правда

Американский лидер Дональд Трамп и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху 9 июля провели телефонный разговор. Во время беседы президент США призвал коллегу вывести войска из Ливана и Сирии, пишет портал Axios.

По данным источников, Дональд Трамп заявил, что Израилю следует приступить к перемещению своих сил с территории указанных регионов. В противном случае действия Тель-Авива могут привести к эскалации конфликта на Ближнем Востоке, указал неназванный американский чиновник.

«Они вас там не хотят. Вам следует передислоцироваться», — сказал Дональд Трамп Биньямину Нетаньяху.

Хозяин Белого дома между тем рассмотрит законопроект об ужесточении антироссийских санкций. Документ дорабатывается в Конгрессе. Дональд Трамп допустил принятие новых санкций против России.

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