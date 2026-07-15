На Ставрополье чиновникам ограничат служебные поездки ради экономии топлива

Губернатор также предложил топливным компаниям увеличить лимиты продажи горючего на один автомобиль, чтобы сократить очереди на АЗС. Сейчас на местных заправках отпускают лишь от 20 до 30 литров на машину. Из-за этого водителям приходится отстаивать очереди дважды, чтобы полностью заправить машину, и это искусственно удваивает нагрузку на станции, считает глава региона.