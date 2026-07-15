В ГД призвали ускорить выплаты пассажирам за отмененные авиарейсы

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Возврат стоимости авиабилетов за отмененные рейсы должен совершаться максимум за два дня. Об этом ТАСС заявил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.
«Важно в случае массовой задержки или отмены рейсов решить проблему быстрого возврата денег за билеты. Сейчас люди вынуждены ждать несколько недель. Наша фракция предлагает сократить этот срок до одного-двух дней, чтобы у людей появились деньги на покупку билетов на другой авиарейс или другие виды транспорта», — сказал депутат.
Он подчеркнул, что во время массовых задержек рейсов необходимо отменять динамическое ценообразование на билеты, поскольку система увеличивает стоимость билета при повышенном спросе. «А как быть тем, у кого к концу отпуска не осталось денег? А если они отдыхали всей семьей и оказались в аэропорте чужого города с детьми? Никто не должен наживаться на массовой задержке или отмене рейсов», — отметил парламентарий.