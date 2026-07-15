В ГД призвали ускорить выплаты пассажирам за отмененные авиарейсы

Он подчеркнул, что во время массовых задержек рейсов необходимо отменять динамическое ценообразование на билеты, поскольку система увеличивает стоимость билета при повышенном спросе. «А как быть тем, у кого к концу отпуска не осталось денег? А если они отдыхали всей семьей и оказались в аэропорте чужого города с детьми? Никто не должен наживаться на массовой задержке или отмене рейсов», — отметил парламентарий.