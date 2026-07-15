Движение на Крымском мосту временно перекрыли

В ночь на 15 июля ввели ограничения на проезд по Крымскому мосту. Движение транспорта временно перекрыто. Об этом проинформировали в пресс-службе Крымского моста в «Макс».
Ограничения действуют с 2 часов ночи. Находящихся на объекте и в зоне досмотра просят сохранять спокойствие. Им также рекомендуют следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — сказано в уведомлении.
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