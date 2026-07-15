В РФ хотят ввести выплаты семьям с детьми на ипотеку: вот какую сумму могут погасить

В РФ могут ввести для семей с детьми выплаты на погашение ипотеки. С таким предложением выступил депутат Госдумы Сергей Миронов. По его мнению, сумма должна быть поставлена в зависимость от количества детей в семье.
«Это также прогрессивные выплаты: при рождении первенца государство гасит долг на 500 тыс., второго ребенка — 600 тыс., третьего — 700 тыс. рублей», — сказал Миронов ТАСС.
Также он предложил выдавать многодетным семьям 1,8 млн рублей на жильё. По мнению депутата, это будет стимулировать рождаемость.
Ранее российские власти предложили считать семьи с тремя детьми эталоном для общества.
Напомним, Социальный фонд России предоставляет около 40 мер поддержки для детей. В их числе выплаты льготы, компенсации и программы для семей.
Тем временем президент России Владимир Путин рассказал, как страна выполняет обязательства и вводит новые меры поддержки семей с детьми.