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В РФ хотят ввести выплаты семьям с детьми на ипотеку: вот какую сумму могут погасить

Миронов предложил выплачивать семьям с детьми до 1,8 млн на ипотеку.

Источник: Комсомольская правда

В РФ могут ввести для семей с детьми выплаты на погашение ипотеки. С таким предложением выступил депутат Госдумы Сергей Миронов. По его мнению, сумма должна быть поставлена в зависимость от количества детей в семье.

«Это также прогрессивные выплаты: при рождении первенца государство гасит долг на 500 тыс., второго ребенка — 600 тыс., третьего — 700 тыс. рублей», — сказал Миронов ТАСС.

Также он предложил выдавать многодетным семьям 1,8 млн рублей на жильё. По мнению депутата, это будет стимулировать рождаемость.

Ранее российские власти предложили считать семьи с тремя детьми эталоном для общества.

Напомним, Социальный фонд России предоставляет около 40 мер поддержки для детей. В их числе выплаты льготы, компенсации и программы для семей.

Тем временем президент России Владимир Путин рассказал, как страна выполняет обязательства и вводит новые меры поддержки семей с детьми.

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