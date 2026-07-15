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Сенат США не поддержал законопроект о выделении на военные цели $1,15 трлн

Сенат Конгресса Соединённых Штатов не утвердил законопроект, который предусматривает выделение 1,15 триллиона долларов на военные цели США.

Источник: Аргументы и факты

Сенат Конгресса Соединённых Штатов не утвердил законопроект, который предусматривает выделение 1,15 триллиона долларов на военные цели США.

Речь идёт о бюджете на следующий год. Трансляцию процедурного голосования вёл телеканал C-SPAN.

Документ поддержали 50 сенаторов, 46 сенаторов высказались против. При этом для утверждения требуется 60 голосов. По словам демократов, они не поддерживают законопроект в связи с конфликтом в Иране.

Военные Соединённых Штатов начали наносить новые удары по территории Ирана. Иран наносит ответные удары по объектам США.

По данным Пентагона, Соединённые Штаты возобновили морскую блокаду Ирана.

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