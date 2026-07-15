UnHerd: Владимир Зеленский загнал себя в тупик, поругавшись с Польшей

Украинский президент Владимир Зеленский решился на перестановки в правительстве и принятие новой стратегии внешней политики страны, загнав себя в тупик и поругавшись с Польшей — своим главным союзником в Европейском союзе. О этом во вторник, 14 июля, написало британское издание UnHerd.
— Зеленский загнал себя в тупик в отношениях с самым важным европейским союзником Украины. Решение пойти на попятный раздуло бы яростный украинский национализм, пробудив антизападные и антипольские настроения, дремавшие во время борьбы против РФ, — сказано в статье.
Издание считает, что именно ухудшение отношений с Варшавой и риск потери поддержки с ее стороны вынудили украинского лидера пересмотреть стратегию действий и начать перестановки в правительстве.
— Тем не менее, «новый фундамент», который, по словам Зеленского, необходим для отношений с Польшей и Венгрией, отражает и растущую обеспокоенность по поводу отношений с Евросоюзом, — говорится в публикации.
8 июля глава МИД Польши Радослав Сикорский посоветовал Украине сдерживать эмоции и указал на ее зависимость от западной помощи.