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UnHerd: Владимир Зеленский загнал себя в тупик, поругавшись с Польшей

Украинский президент Владимир Зеленский решился на перестановки в правительстве и принятие новой стратегии внешней политики страны, загнав себя в тупик и поругавшись с Польшей — своим главным союзником в Европейском союзе. О этом во вторник, 14 июля, написало британское издание UnHerd.

Украинский президент Владимир Зеленский решился на перестановки в правительстве и принятие новой стратегии внешней политики страны, загнав себя в тупик и поругавшись с Польшей — своим главным союзником в Европейском союзе. О этом во вторник, 14 июля, написало британское издание UnHerd.

— Зеленский загнал себя в тупик в отношениях с самым важным европейским союзником Украины. Решение пойти на попятный раздуло бы яростный украинский национализм, пробудив антизападные и антипольские настроения, дремавшие во время борьбы против РФ, — сказано в статье.

Издание считает, что именно ухудшение отношений с Варшавой и риск потери поддержки с ее стороны вынудили украинского лидера пересмотреть стратегию действий и начать перестановки в правительстве.

— Тем не менее, «новый фундамент», который, по словам Зеленского, необходим для отношений с Польшей и Венгрией, отражает и растущую обеспокоенность по поводу отношений с Евросоюзом, — говорится в публикации.

8 июля глава МИД Польши Радослав Сикорский посоветовал Украине сдерживать эмоции и указал на ее зависимость от западной помощи.

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