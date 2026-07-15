Как учитель может реагировать на срыв урока? Минпросвещения разъяснило вопрос

С сентября 2026 года в школах будет действовать перечень правил, применимых при нарушении учеником дисциплины. Так, учитель сначала может сделать школьнику замечание, а при повторном инциденте — привлечь ответственных за соблюдение дисциплины сотрудников заведения. Такой порядок установило Минпросвещения, сообщила главный специалист Института изучения детства, семьи и воспитания Марина Конева в интервью РИА Новости.