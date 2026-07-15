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7 волгоградцев получили шанс выиграть миллион в профессиональном конкурсе

Специалисты различных предприятий поборются за победу в финальных этапах состязаний «Лучший по профессии».

В регионе выбрали семерых лучших мастеров в различных специальностях, которые представят Волгоградскую область на федеральных этапах конкурса «Лучший по профессии», сообщает областная администрация.

Финал состязаний в одной из компетенций — «Электромонтер» пройдет в городе-герое на площадке 26-го Межрегионального промышленно-энергетического форума и специализированной выставки предприятий ПРОМ-ЭНЕРГО-VOLGA«2026. Честь региона в этой сфере будет защищать Егор Козырь. За звание лучшего агронома в Республике Мордовии будет состязаться волгоградец Андрей Сорокотяга, а Елена Осетрова представит свои навыки в номинации “Швея в Нижнем Новгороде. За звание лучшего повара будет бороться Руслан Майкош на этапе, запланированном в Вологде, а Дмитрий Пестряков посоревнуется с лучшими сварщиками страны в Перми. Также Волгоградскую область представит Сергей Куприянов на федеральном этапе в специальной номинации “Второй старт”, а Екатерина Габитова сможет применить свой опыт лаборанта химического анализа в Череповце.

Победителей федеральных этапов конкурса профессионального мастерства ждет не только признание, но и призы в размере одного миллиона рублей. Призеры, занявшие вторые и третьи места, получат по 500 и 300 тысяч рублей соответственно.