7 волгоградцев получили шанс выиграть миллион в профессиональном конкурсе

Финал состязаний в одной из компетенций — «Электромонтер» пройдет в городе-герое на площадке 26-го Межрегионального промышленно-энергетического форума и специализированной выставки предприятий ПРОМ-ЭНЕРГО-VOLGA«2026. Честь региона в этой сфере будет защищать Егор Козырь. За звание лучшего агронома в Республике Мордовии будет состязаться волгоградец Андрей Сорокотяга, а Елена Осетрова представит свои навыки в номинации “Швея в Нижнем Новгороде. За звание лучшего повара будет бороться Руслан Майкош на этапе, запланированном в Вологде, а Дмитрий Пестряков посоревнуется с лучшими сварщиками страны в Перми. Также Волгоградскую область представит Сергей Куприянов на федеральном этапе в специальной номинации “Второй старт”, а Екатерина Габитова сможет применить свой опыт лаборанта химического анализа в Череповце.