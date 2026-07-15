В Хабаровском крае 15 июля ожидаются сильные дожди с порывами ветра до 23 метров в секунду

Как сообщили в Дальневосточном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 15 июля в южных и на востоке центральных районов края — Бикинском, Вяземском, районе имени Лазо, Советско-Гаванском и Ванинском муниципальных округах — ожидаются сильные дожди, местами очень сильные, сильные ливни и грозы. 16 июля непогода сместится на север региона: в Ульчском, Николаевском, Тугуро-Чумиканском и Аяно-Майском районах также прогнозируются сильные дожди, местами очень сильные, на побережье усиление ветра порывами до 18−23 метров в секунду. В Хабаровске 15 июля пройдёт дождь, температура ночью от 20 до 22 градусов тепла, днём — от 24 до 26 градусов, ветер юго-западный и восточный, 4−10 метров в секунду. В южных районах — сильный дождь, местами очень сильный, от 18 до 27 градусов. В центральных районах — ночью местами кратковременный дождь, днём дождь, местами сильный, с грозами, от 13 до 29 градусов. В северных районах — дождь, местами сильный, с грозами, в Аяно-Майском — ливень, от 7 до 25 градусов.