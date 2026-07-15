Губернатор Магаданской области провёл рабочую поездку в Северо-Эвенский округ

Губернатор Магаданской области Сергей Носов сегодня работал в Северо-Эвенском округе. Глава региона лично разобрал наиболее острые вопросы, волнующие жителей отдалённой территории. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщил Сергей Носов в своём канале, в центре внимания оказались проблемы коммунального хозяйства, транспортной доступности, состояния дорог и благоустройства. По каждой задаче были даны конкретные поручения профильным министерствам. Губернатор подчеркнул, что решения должны приниматься исходя из реальной ситуации на местах, а не из формальных процедур, затягивающих сроки. «Работать нужно с учётом реальных потребностей людей, а не кабинетных регламентов», — отметил глава региона. Северо-Эвенский округ — один из самых труднодоступных в Магаданской области, и вопросы инфраструктуры здесь стоят особенно остро.
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