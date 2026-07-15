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Хабаровским школьникам обязаны предоставлять места в десятом классе

Место должны подобрать, даже если ученик не прошёл индивидуальный отбор.

Источник: Хабаровский край сегодня

Ученикам девятых классов после сдачи ОГЭ обязаны предоставить места в десятых классах, даже если они не прошли индивидуальный отбор, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на ТАСС.

Место должны подобрать в той же школе. Если в ней нет свободных мест, то должно быть предоставлено место в территориально доступной школе.

Как сообщили в Минпросвещения РФ, каждый имеет право на получение среднего образования в школах. Конституция России и Федеральный закон № 273 гарантируют доступное и бесплатное среднее общее образование.

Если ученику отказали в приеме в десятый класс, родители могут обратиться в орган исполнительной власти, контролирующий образование.

Напомним, многодетные семьи Хабаровского края получат по 5 тысяч рублей на каждого школьника.