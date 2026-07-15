Демешин поручил мэру лично следить за обновлением бульваров Хабаровска

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин поручил мэру Сергею Кравчуку лично контролировать благоустройство Амурского и Уссурийского бульваров. Глава города доложил, что работы идут по графику и проблем на объектах пока не возникает, сообщил Демешин в своём Telegram-канале.
Первый этап реконструкции двух главных пешеходных артерий краевой столицы начался в мае и должен завершиться к концу сентября.
«Бульвары обновляют по частям, чтобы полностью не перекрывать проход и сохранить привычные маршруты горожан. Все работы планируется закончить к 2028 году», — отметил губернатор.
На Амурском бульваре будет преобразован 400-метровый участок от улицы Ленинградской до Дикопольцева. Здесь появятся новая пешеходная зона, площадки для детей и занятий спортом, верёвочный парк, сцена возле кинотеатра «Дружба», арт-объекты и дополнительные зелёные насаждения.
На Уссурийском бульваре работы охватили 300 метров между улицами Пушкина и Шеронова. Для детей оборудуют игровую площадку с канатной дорогой и уличными музыкальными инструментами, а для любителей активного отдыха построят двухполосную велодорожку и скейт-парк.
Благоустройство финансируют за счёт единой президентской субсидии, а также краевого и городского бюджетов.
«Обновлённые пространства должны стать удобнее для семейных прогулок, спорта, встреч и ежедневных маршрутов жителей Хабаровска», — добавил Демешин.