Демешин поручил мэру лично следить за обновлением бульваров Хабаровска

На Уссурийском бульваре работы охватили 300 метров между улицами Пушкина и Шеронова. Для детей оборудуют игровую площадку с канатной дорогой и уличными музыкальными инструментами, а для любителей активного отдыха построят двухполосную велодорожку и скейт-парк.