Максим Иванов: «Активность и желание жить интересно не зависят от возраста»

В Комсомольске-на-Амуре стартовал новый этап проекта «Активное лето», посвященный старшему поколению. Первое занятие по северной ходьбе прошло в городском Доме ветеранов при участии около 40 пенсионеров. Инициатор проекта, депутат Госдумы от Хабаровского края Максим Иванов, вместе с участниками и инструктором выполнил тренировочный круг. Он отметил, что проект востребован: пенсионеры с азартом включились в занятие. «Активность и желание жить интересно не зависят от возраста. Иногда человеку не хватает совсем небольшого толчка: хорошей компании, подходящего занятия, возможности попробовать что-то новое. Сегодня мы увидели, с каким азартом участники взялись за палки и отправились на свою первую тренировку. Значит, проект действительно нужен», — отметил Максим Иванов. По итогам тренировки принято решение создать на базе Дома ветеранов постоянную группу «Активное лето». К ней смогут присоединиться все желающие пенсионеры и ветераны города. Сегодня в Доме ветеранов работают творческие и досуговые объединения, компьютерный класс, кружки по финансовой грамотности и кибербезопасности, социальная парикмахерская. В его 66 квартирах сейчас проживают 54 человека. Проект «Активное лето» запущен в июле 2026 года для развития массового спорта. Работа с пожилыми людьми — его новое направление. По словам Максима Иванова, следующие площадки откроются в Хабаровске и других муниципалитетах края.