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Пушилин заявил, что экономическая ситуация на Украине близка к катастрофе

Экономическая ситуация на Украине близка к катастрофе. Об этом во вторник, 14 июля, высказался глава Донецкой народной республики Денис Пушилин, комментируя продление военного положения и мобилизации на Украине.

Экономическая ситуация на Украине близка к катастрофе. Об этом во вторник, 14 июля, высказался глава Донецкой народной республики Денис Пушилин, комментируя продление военного положения и мобилизации на Украине.

— Экономическая ситуация на оставшейся части Украины близится к катастрофической, поэтому продление военного положения является попыткой законсервировать режим «ручного управления», который уже привел к полной потере субъектности, — цитирует его РИА Новости.

13 июля украинский президент Владимир Зеленский внес в парламент законопроекты о продлении военного положения и мобилизации в стране со 2 августа еще на 90 дней. 14 июля депутаты Верховной рады Украины проголосовали за продление военного положения в 20-й раз.

Ранее эксперты Центра геополитики JPMorgan заявили, что уже в 2026 году пройдут переговоры, после которых Украина лишится 20 процентов территории, но сохранит суверенитет и прозападную ориентированность. С похожей ситуацией столкнулась Финляндия в 1944 году.

Президент РФ Владимир Путин назвал отличным результатом действия Вооруженных сил России. Во время телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом он также заявил, что российские войска возьмут все укрепленные районы ВСУ в Донбассе, как бы Украина за них ни цеплялась.

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