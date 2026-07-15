Уперлись в стену. Французы без шансов проиграли испанцам в полуфинале ЧМ

ВАШИНГТОН, 15 июля. /ТАСС/. Сборная Испании обыграла команду Франции со счетом 2:0 и вышла в финал чемпионата мира по футболу. Испанцы снова сыграли на владении мячом и почти ничего не дали создать французской команде.
Перед началом игры французские СМИ сообщали, что полностью не смог восстановиться от повреждения капитан и лучший бомбардир сборной Франции Килиан Мбаппе. Тем не менее он вышел в стартовом составе и установил рекорд сборной — матч с испанцами стал для Мбаппе 21-м на чемпионатах мира, он обошел вратаря Уго Льориса (20). Но на этом активности нападающего почти закончились до конца игры.
Испанцы были слишком организованы и хороши. В первом тайме «Красная фурия» полностью владела преимуществом и мячом, французы не смогли хотя бы раз пробить по воротам — и это с мощной атакой в лице Мбаппе, Брэдли Барколя, Усмана Дембеле и Майкла Олисе. Уже на 22-й минуте сборная Испании вышла вперед, защитник Лука Динь хотел выбить мяч из штрафной, но его опередил Ламин Ямаль, и француз попал сопернику по ноге.
11-метровый реализовал Микель Оярсабль. Футболист повторил рекорд Эмилио Бутрагеньо (1986) и Давида Вильи (2010) по голам за сборную Испании на одном мировом первенстве. У всех этих футболистов по пять голов. Еще в первом тайме французы были вынуждены сделать замену, на 30-й минуте из-за травмы поле покинул центральный защитник Вильям Салиба.
Во втором тайме сборная Испании продолжила вязкую, но идейную игру через владение мячом, почти без создания опасных моментов. Тем не менее на 58-й минуте преимущество увеличил Педро Поро, который реализовал выход один на один. Почти сразу третий мяч забил Ямаль, однако взятие ворот было отменено из-за офсайда.
Французы по-настоящему заиграли после 64-й минуты, тогда же случился первый удар в створ от команды, его сделал Мбаппе. Начались хотя бы подходы к воротам, но опять-таки все было неопасно, французы просто не могли противостоять действующим чемпионам Европы. Далее уже отдельно можно было выделить несколько ударов Дембеле и нехарактерное поведение Мбаппе, который в добавленное время толкнул вратаря испанцев Унаи Симона.
Французов ждет смена тренера, испанцев — финал.
Наставник сборной Франции Дидье Дешам стал рекордсменом чемпионатов мира по количеству матчей в качестве главного тренера. Теперь на счету француза 26 игр на мировых первенствах. Он обошел по этому показателю немца Хельмута Шёна. После игры журналист Фабрицио Романо подтвердил, что Дешам покинет свой пост после 14 лет работы, его сменит Зинедин Зидан.
Сборная Испании повторила рекорд команды Италии по самой продолжительной серии без поражений. Теперь серия испанцев насчитывает 37 матчей. Она длится с марта 2024 года. Итальянцы не знали поражений аналогичное количество встреч с 2018 по 2021 год, когда их тренировал бывший наставник петербургского «Зенита» Роберто Манчини.
Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте после матча назвал свою команду лучшей в мире. «Мы начали почти четыре года назад с идеи, и мы были верны этой идее, и она привела нас сюда. Сегодня мы встречались с одной из лучших национальных сборных в мире, перед ними была лучшая команда в мире, — сказал испанский специалист, комментарий которого приводит пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА). — В этом разница. Эти игроки заслуживают всего. Изо дня в день они демонстрируют свою преданность делу, солидарность, щедрость, талант. Благодаря им трудное кажется легким».
Автор второго забитого мяча Порро назвал выход в финал исполнением мечты. «Честно говоря, это превосходит мои самые смелые мечты. Я думаю, мы провели отличную игру, сделали все, что от нас требовалось, чтобы выйти в финал. Мы знали, что нам противостоит очень, очень сильная команда. Это достижение команды, а вовсе не мое. Я просто хочу поздравить всех, потому что они провели фантастический матч», — отметил он.
Дешам же выделил плохую, на его взгляд, работу арбитра, но признал отличную игру испанцев. «Очевидно, что испанская команда сильна, они это доказали. Мы были немного ниже своего уровня, допустили больше технических ошибок, чем в последнее время, — сказал Дешам. — Безусловно, на шаг ниже, хотя я считаю, что команда хорошо восстановилась. Это, без сомнения, также связано с травмой Уильяма Салиба, а также с тем, что Адриен Рабьо рисковал получить вторую желтую карточку [после девятой минуты]. Чтобы надеяться на большее, нам нужно было показать свою лучшую игру, и, к сожалению, мы этого не сделали. Самое важное — это то, что мы сделали не так. Я не хочу показаться нытиком из-за поражения, но соответствовал ли судья стандартам полуфинала чемпионата мира? Я не буду вдаваться в подробности решений».
Второй финал для испанцев.
В финале испанцы сыграют против победителя матча между командами Англии и Аргентины, который пройдет 15 июля.
Сборная Испании во второй раз сыграет в финале чемпионата мира. В 2010 году испанцы в матче за титул обыграли команду Нидерландов (1:0 доп. вр.).
Финал чемпионата мира пройдет 19 июля в США.