Уперлись в стену. Французы без шансов проиграли испанцам в полуфинале ЧМ

Дешам же выделил плохую, на его взгляд, работу арбитра, но признал отличную игру испанцев. «Очевидно, что испанская команда сильна, они это доказали. Мы были немного ниже своего уровня, допустили больше технических ошибок, чем в последнее время, — сказал Дешам. — Безусловно, на шаг ниже, хотя я считаю, что команда хорошо восстановилась. Это, без сомнения, также связано с травмой Уильяма Салиба, а также с тем, что Адриен Рабьо рисковал получить вторую желтую карточку [после девятой минуты]. Чтобы надеяться на большее, нам нужно было показать свою лучшую игру, и, к сожалению, мы этого не сделали. Самое важное — это то, что мы сделали не так. Я не хочу показаться нытиком из-за поражения, но соответствовал ли судья стандартам полуфинала чемпионата мира? Я не буду вдаваться в подробности решений».