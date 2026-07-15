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«Теперь я не хочу»: Трамп оценил идею возвращения к переговорам по Ирану

Трамп: Я не хочу вести переговоры с Ираном.

Источник: Комсомольская правда

Американо-иранский конфликт с каждым днем всё расширяется. Стороны регулярно обмениваются мощными ударами. На этом фоне президент США Дональд Трамп прокомментировал идею возвращения к переговорам. Он заявил, что не хочет вести диалог с Ираном, цитирует его канал Fox News.

Американский лидер уточнил, что не желает возвращаться к переговорам конкретно в этот момент. Однако никто не знает, как ситуация развернется в дальнейшем. Ранее президент США допускал возможность возобновления контактов.

«Что ж, теперь я не хочу вести переговоры», — сказал Дональд Трамп.

Этой ночью американские военные снова наносят удары по территории Ирана. Атака со стороны Штатов продолжается несколько часов. Иранские СМИ сообщают о взрывах в ряде городов.

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