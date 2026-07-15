«Теперь я не хочу»: Трамп оценил идею возвращения к переговорам по Ирану

Американо-иранский конфликт с каждым днем всё расширяется. Стороны регулярно обмениваются мощными ударами. На этом фоне президент США Дональд Трамп прокомментировал идею возвращения к переговорам. Он заявил, что не хочет вести диалог с Ираном, цитирует его канал Fox News.