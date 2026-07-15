Пенсионерка из ЕАО поверила в легенду о ремонте труб и лишилась 200 тысяч

Вскоре к разговору подключились другие злоумышленники. Они заявили, будто на имя пожилой женщины неизвестные оформили доверенность, и теперь её деньги могут использоваться для финансирования военных нужд недружественного государства. Последствия — уголовное дело и перспектива реального срока.