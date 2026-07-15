Пенсионерка из ЕАО поверила в легенду о ремонте труб и лишилась 200 тысяч

73-летняя жительница Смидовичского района Еврейской автономной области повелась на лже-сотрудницу водоканала и в результате многоходовой схемы отдала мошенникам 200 тысяч рублей. Об этом сообщили в УМВД России по ЕАО.
Звонок поступил жительнице посёлка Волочаевка-2 через мессенджер. Собеседница рассказала, что трубы якобы будут прочищать, поэтому воду временно отключат, а жителям организуют бесплатной подвоз. Для её получения пенсионерке предложили оформить специальную карту и продиктовали некий номер.
Вскоре к разговору подключились другие злоумышленники. Они заявили, будто на имя пожилой женщины неизвестные оформили доверенность, и теперь её деньги могут использоваться для финансирования военных нужд недружественного государства. Последствия — уголовное дело и перспектива реального срока.
Запугав старушку, аферисты убедили её срочно спасать накопления и честное имя. Та перевела 200 тысяч рублей на продиктованный «безопасный счёт» и лишь после этого поняла, что стала жертвой обмана.
По заявлению пострадавшей полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве. Сотрудники УМВД устанавливают причастных к хищению денег.