Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пенсионерка из ЕАО поверила в легенду о ремонте труб и лишилась 200 тысяч

Мошенники запугали её уголовным делом и заставили отдать личные сбережения.

73-летняя жительница Смидовичского района Еврейской автономной области повелась на лже-сотрудницу водоканала и в результате многоходовой схемы отдала мошенникам 200 тысяч рублей. Об этом сообщили в УМВД России по ЕАО.

Звонок поступил жительнице посёлка Волочаевка-2 через мессенджер. Собеседница рассказала, что трубы якобы будут прочищать, поэтому воду временно отключат, а жителям организуют бесплатной подвоз. Для её получения пенсионерке предложили оформить специальную карту и продиктовали некий номер.

Вскоре к разговору подключились другие злоумышленники. Они заявили, будто на имя пожилой женщины неизвестные оформили доверенность, и теперь её деньги могут использоваться для финансирования военных нужд недружественного государства. Последствия — уголовное дело и перспектива реального срока.

Запугав старушку, аферисты убедили её срочно спасать накопления и честное имя. Та перевела 200 тысяч рублей на продиктованный «безопасный счёт» и лишь после этого поняла, что стала жертвой обмана.

По заявлению пострадавшей полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве. Сотрудники УМВД устанавливают причастных к хищению денег.