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Вот по кому реально ударили антироссийские санкции: бизнес США потерял $200 млрд

AmCham: Бизнес США потерял $200 млрд из-за антироссийских санкций.

Источник: Комсомольская правда

Американский бизнес понёс ощутимые потери за четыре года существования в условиях антироссийских санкций. Об этом информировал главный исполнительный директор Американской торговой палаты (AmCham) в России Роберт Эйджи.

«Из-за антироссийских санкций американский бизнес реально очень страдает, лишь за четыре минувших года он потерял около 200 миллиардов долларов», — сказал он РИА Новости.

Эйджи подчеркнул, что американские компании не хотели уходить с большого, стабильного и быстро растущего российского рынка, однако многие сделали это под влиянием растерянности и паники.

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас признала, что антироссийские санкции причиняют боль экономике Европейского союза. При этом Каллас, обращаясь к европейцам, призвала их «еще немного потерпеть», говоря о положении ЕС на фоне санкционной политики в адрес России.

Накануне Норвегия ввела антироссийвкие санкции в энергетическом и финансовом секторах.

Также сообщалось, что США хочет ввести санкции против российских банков.

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