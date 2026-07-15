Американский бизнес понёс ощутимые потери за четыре года существования в условиях антироссийских санкций. Об этом информировал главный исполнительный директор Американской торговой палаты (AmCham) в России Роберт Эйджи.
«Из-за антироссийских санкций американский бизнес реально очень страдает, лишь за четыре минувших года он потерял около 200 миллиардов долларов», — сказал он РИА Новости.
Эйджи подчеркнул, что американские компании не хотели уходить с большого, стабильного и быстро растущего российского рынка, однако многие сделали это под влиянием растерянности и паники.
Ранее глава евродипломатии Кая Каллас признала, что антироссийские санкции причиняют боль экономике Европейского союза. При этом Каллас, обращаясь к европейцам, призвала их «еще немного потерпеть», говоря о положении ЕС на фоне санкционной политики в адрес России.
Накануне Норвегия ввела антироссийвкие санкции в энергетическом и финансовом секторах.
Также сообщалось, что США хочет ввести санкции против российских банков.