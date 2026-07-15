В Хабаровском крае за два года к газу подключили более 2 тысяч домовладений

«У нас много совместных проектов с ПАО “Газпром” и с “Газпром межрегионгаз Дальний Восток”. Это и социальная газификация, и расширение доставки газа до каждого потребителя, и строительство газораспределительных станций. Будем усиливать работу по снабжению людей газом, ведь для многих это комфорт и экономия семейного бюджета — не приходится тратиться на покупку дров и угля», — отметил глава региона.