В Хабаровском крае за два года к газу подключили более 2 тысяч домовладений

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин провел рабочую встречу с новым генеральным директором АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» Александром Черкашиным. Они договорились усилить работу по снабжению людей газом, строительству объектов, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«У нас много совместных проектов с ПАО “Газпром” и с “Газпром межрегионгаз Дальний Восток”. Это и социальная газификация, и расширение доставки газа до каждого потребителя, и строительство газораспределительных станций. Будем усиливать работу по снабжению людей газом, ведь для многих это комфорт и экономия семейного бюджета — не приходится тратиться на покупку дров и угля», — отметил глава региона.
За два года газ в Хабаровском крае пришёл более чем в 2 тысячи домовладений. В 2025 году подключены 1344 дома, в 2026-м — уже 709.
По программе развития газоснабжения и газификации региона на 2026−2030 годы планируется построить 55 объектов газотранспортной инфраструктуры общей протяжённостью 622 км. Работы идут на 21 объекте. Важнейшие для Хабаровской городской агломерации — работы по подключению к газу Хабаровской ТЭЦ-4, а также реконструкция ГРС-1 «Ильинка» и ГРС-3 «Берёзовка» для увеличения их пропускной способности. Продолжается строительство ГРС-2 «Горький».
«Безусловно, то, что было сделано, продолжим, усилим все направления. Объекты постараемся ввести в кратчайшие сроки. Догазификацией также будем вплотную заниматься. Совместно мы доведём тепло, уют, комфорт в каждый дом, в каждое социальное учреждение», — сказал Александр Черкашин.
Ранее ИА AmurMedia сообщало, что в Хабаровском крае определены планы по социальной догазификации на 2026 год. В рамках пятилетней программы развития газоснабжения, а также за счет средств специальной надбавки к тарифу газораспределительные сети в этом году появятся в 15 населенных пунктах региона. Техническую возможность для подключения к газу получат более 6000 домовладений.