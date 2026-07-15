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Spiegel: В «коалиции желающих» остается все меньше стран, готовых помогать Киеву

Страны так называемой «коалиции желающих» все больше сомневаются в успехе поддержке Украины, не желая оказывать ей военную помощь. Об этом во вторник, 14 июля, написал немецкий журнал Der Spiegel.

Страны так называемой «коалиции желающих» все больше сомневаются в успехе поддержке Украины, не желая оказывать ей военную помощь. Об этом во вторник, 14 июля, написал немецкий журнал Der Spiegel.

— Многое из того, что происходит в Париже в эти дни свидетельствует о том, что партнеры по коалиции в первую очередь сосредоточены на том, чтобы успокоить самих себя. Они поддерживают друг друга, так как некоторые из них начинают колебаться, — сказано в статье.

Отмечается, что все меньше и меньше стран Европейского союза оказывают военную помощь Украине, а среди государств Восточной Европы такая поддержка вызывает особое отторжение.

— Начиная с 2023 года, число стран Евросоюза, которые фактически оказывают военную помощь Киеву, резко сократилось: если в 2023 году их было 21, то в 2026 году их останется всего 14, — говорится в публикации.

14 июля премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил, что страна больше не будет участвовать в «коалиции желающих» по Украине. Он выступил за «прагматические» отношения с Россией.

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