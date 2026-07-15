Главного тренера хоккейного клуба «Спартак» Жамнова внесли в базу «Миротворца»

В период игровой карьеры Жамнов выступал за московское «Динамо», «Витязь», а также за клубы Национальной хоккейной лиги «Виннипег», «Филадельфия», «Чикаго» и «Бостон». В составе сборной СНГ он стал победителем Олимпийских игр 1992 года в Альбервиле, вместе со сборной России Жамнов стал серебряным (1998) и бронзовым (2002) призером Олимпиады, а в составе команды СССР завоевал бронзу чемпионата мира 1991 года.