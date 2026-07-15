Главного тренера хоккейного клуба «Спартак» Жамнова внесли в базу «Миротворца»

ТАСС, 15 июля. Главный тренер московского хоккейного клуба «Спартак» Алексей Жамнов включен в базу данных украинского ресурса «Миротворец». Об этом свидетельствуют данные на сайте ресурса.
Ему вменяется покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также поддержка в проведении специальной военной операции.
Жамнову 55 лет, он возглавляет «Спартак» с 2023 года. С 2006 по 2012 год он работал генеральным менеджером чеховского «Витязя», затем аналогичную должность занимал в мытищинском «Атланте». После расформирования клуба стал первым вице-президентом и генеральным менеджером «Спартака», с 2018 по 2019 год являлся исполняющим обязанности главного тренера красно-белых.
С 2018 года Жамнов входил в тренерский штаб сборной России, а с 2021 по 2023 год занимал пост главного тренера национальной команды. Под его руководством россияне завоевали серебряные медали Олимпийских игр 2022 года в Пекине.
В период игровой карьеры Жамнов выступал за московское «Динамо», «Витязь», а также за клубы Национальной хоккейной лиги «Виннипег», «Филадельфия», «Чикаго» и «Бостон». В составе сборной СНГ он стал победителем Олимпийских игр 1992 года в Альбервиле, вместе со сборной России Жамнов стал серебряным (1998) и бронзовым (2002) призером Олимпиады, а в составе команды СССР завоевал бронзу чемпионата мира 1991 года.
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