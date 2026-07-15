В Красноярске на Семафорной изымают два последних аварийных дома для расселения и сноса по КРТ

Администрация Красноярска издала распоряжение об изъятии в муниципальную собственность двух двухэтажных деревянных домов на Семафорной, 333 и 341.
Как рассказали в департаменте градостроительства, это два последних аварийных дома, которые изымают для расселения и сноса в рамках договора о комплексном развитии территории в границах трех несмежных участков по улицам Вавилова и Семафорная, заключенного ООО СК «СибЛидер» с мэрией в 2022 году.
В этих домах 20 квартир. Часть из них застройщик должен выкупить у собственников. Гражданам, которые проживают в квартирах по договорам социального найма, взамен предоставят другое жилье.
Напомним, всего компания осуществляет расселение и снос 9 аварийных домов.
«За 4 года застройщик расселил и снес 5 домов, предоставив новое жилье и компенсации 135 гражданам. Сейчас на расселении еще два дома по адресам Семафорная, 331 и 393. Это 24 квартиры, с собственниками 9 из них застройщик уже заключил договора купли-продажи. Помимо этого, в рамках договора о КРТ у него есть и другие социальные обязательства: он за свой счет построит спортивный комплекс “Водник”, передаст муниципалитету два помещения под дошкольные образовательные учреждения, частично реконструирует переулок Вузовский, обновит инженерные сети на участках, возведет проезды и парковки, благоустроит общественные пространства», — рассказали в мэрии.
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