В Красноярске на Семафорной изымают два последних аварийных дома для расселения и сноса по КРТ

«За 4 года застройщик расселил и снес 5 домов, предоставив новое жилье и компенсации 135 гражданам. Сейчас на расселении еще два дома по адресам Семафорная, 331 и 393. Это 24 квартиры, с собственниками 9 из них застройщик уже заключил договора купли-продажи. Помимо этого, в рамках договора о КРТ у него есть и другие социальные обязательства: он за свой счет построит спортивный комплекс “Водник”, передаст муниципалитету два помещения под дошкольные образовательные учреждения, частично реконструирует переулок Вузовский, обновит инженерные сети на участках, возведет проезды и парковки, благоустроит общественные пространства», — рассказали в мэрии.