Магазины начнут тщательнее отслеживать качество продуктов

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Российские магазины с 1 сентября должны будут тщательнее отслеживать качество товаров — за просроченные продукты им начнут начислять автоматические штрафы, рассказал РИА Новости председатель совета директоров Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы маркировки «Честный знак») Михаил Дубин.
В июне прошлого года он говорил, что в России разрабатывают автоматическое начисление штрафов для продавцов просроченной продукции, подлежащей маркировке. Они будут работать по аналогии со штрафами за нарушения на дорогах, которые приходят автоматически.
«С 1 сентября автоштрафы затронут те товарные группы, где есть срок годности — прежде всего продукты питания… И для всех товарных групп, где предусмотрен срок годности, — это продажа просроченного товара», — сообщил он.
Он объяснил, что система будет фиксировать факт продажи на кассе в обход разрешительного режима, затем формировать проект постановления о нарушении, которое будет передаваться в контролирующий орган на подписание. После этого постановление направляется в личный кабинет организации-нарушителя на портале «Госуслуги», а затем налагается штраф.
Кроме того, Дубин добавил, что Росздравнадзор выступил с предложением распространить автоматические штрафы и на фармотрасль. «Если такое решение будет принято на государственном уровне, мы как оператор системы маркировки готовы технически это обеспечить», — заверил он.