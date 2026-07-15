Магазины начнут тщательнее отслеживать качество продуктов

Он объяснил, что система будет фиксировать факт продажи на кассе в обход разрешительного режима, затем формировать проект постановления о нарушении, которое будет передаваться в контролирующий орган на подписание. После этого постановление направляется в личный кабинет организации-нарушителя на портале «Госуслуги», а затем налагается штраф.