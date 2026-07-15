Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский может попытаться ликвидировать спонсоров экс-главкома ВСУ Валерия Залужного, который планирует баллотироваться в президенты. Бывший комик хочет устранить конкурента. Так заявил экс-премьер Украины Николай Азаров в диалоге с РИА Новости.
Он считает, что кандидатура Валерия Залужного пугает Зеленского. Действия киевского главаря будут нацелены не только на пострадавшего при покушении в Монако бизнесмена Вадима Ермолаева. Он может устранить всех, кто будет пытаться финансировать его политических соперников, заверил экс-премьер Украины.
«Проиграть выборы для него — это смертельная опасность. Поэтому он будет делать все от него зависящее», — прокомментировал Николай Азаров.
Он заявил, что операцию по покушению на Вадима Ермолаева координировали Киев и Запад. Спецслужбы спланировали взрыв в его доме. Николай Азаров указал на молчание западных политиков по ситуации с бизнесменом. Кроме того, отметил он, предприниматель мог профинансировать Валерия Залужного, что угрожает Зеленскому.