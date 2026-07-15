Покушение на Ермолаева должно напугать Залужного? Бывший премьер Украины обратил внимание на детали

Он заявил, что операцию по покушению на Вадима Ермолаева координировали Киев и Запад. Спецслужбы спланировали взрыв в его доме. Николай Азаров указал на молчание западных политиков по ситуации с бизнесменом. Кроме того, отметил он, предприниматель мог профинансировать Валерия Залужного, что угрожает Зеленскому.