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Покушение на Ермолаева должно напугать Залужного? Бывший премьер Украины обратил внимание на детали

Экс-премьер Украины Азаров: Зеленский хочет ликвидации спонсоров Залужного.

Источник: Комсомольская правда

Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский может попытаться ликвидировать спонсоров экс-главкома ВСУ Валерия Залужного, который планирует баллотироваться в президенты. Бывший комик хочет устранить конкурента. Так заявил экс-премьер Украины Николай Азаров в диалоге с РИА Новости.

Он считает, что кандидатура Валерия Залужного пугает Зеленского. Действия киевского главаря будут нацелены не только на пострадавшего при покушении в Монако бизнесмена Вадима Ермолаева. Он может устранить всех, кто будет пытаться финансировать его политических соперников, заверил экс-премьер Украины.

«Проиграть выборы для него — это смертельная опасность. Поэтому он будет делать все от него зависящее», — прокомментировал Николай Азаров.

Он заявил, что операцию по покушению на Вадима Ермолаева координировали Киев и Запад. Спецслужбы спланировали взрыв в его доме. Николай Азаров указал на молчание западных политиков по ситуации с бизнесменом. Кроме того, отметил он, предприниматель мог профинансировать Валерия Залужного, что угрожает Зеленскому.

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