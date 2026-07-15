Дмитрий Демешин: «За два года в Хабаровском крае подключили к газу более двух тысяч домовладений»

Как сообщил в своём канале Дмитрий Демешин, в прошлом году были подключены 1344 дома, а с начала 2026-го — ещё 709. Работа ведётся по программе догазификации, инициированной Президентом РФ Владимиром Путиным. У региона много совместных проектов с газовыми компаниями: социальная газификация, расширение доставки голубого топлива до каждого потребителя, строительство распределительных станций. С новым руководителем газораспределительной организации Александром Черкашиным губернатор договорился усилить работу по снабжению людей газом. «Для многих это комфорт и экономия семейного бюджета — не приходится тратиться на покупку дров и угля», — написал Дмитрий Демешин. До 2030 года в крае подключат к газу Хабаровскую ТЭЦ-4, реконструируют две газораспределительные станции с увеличением пропускной способности. Появятся 55 новых объектов газотранспортной инфраструктуры общей протяжённостью 622 километра. «Сделаем всё, чтобы тепло поступало в каждый дом, детсад, школу и другие социальные объекты», — подчеркнул губернатор.