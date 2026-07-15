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В 13 регионах России улучшилась ситуация с бензином на АЗС

В 13 российских регионах улучшилась ситуация с доступностью топлива и очередями на автозаправочных станциях. Данные сайта-локатора Russiabase и топливных карт подтверждают этот тренд. Министерство энергетики также признало стабилизацию обстановки на рынке горючего.

Водители заметили сокращение очередей в Ямало-Ненецком автономном округе, Республике Коми, Бурятии, Калмыкии и Приморском крае. Также обстановка нормализовалась в Иркутской, Курганской, Смоленской, Новгородской, Калужской, Брянской, Орловской и Калининградской областях.

«Также ситуация улучшилась в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, хотя в часы пик очереди на отдельных АЗС по-прежнему возникают», — пишет газета «Известия».

Власти совместно с топливными компаниями ввели ограничения на выдачу горючего в ряде субъектов. Эти меры сдерживают ажиотажный спрос и предотвращают дефицит. Самая популярная практика устанавливает лимит на объём заправки легкового автомобиля. Некоторые регионы вводят дополнительные правила.

В Ленинградской области чиновники установили одинаковый лимит на бензин для служебных и частных автомобилей. При этом местные автозаправочные станции вернули продажу топлива в канистры. Базовый норматив составляет 10 литров на одну ёмкость.

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