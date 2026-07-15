В ОП предложили создать для школьников чек-лист по оказанию первой помощи

Рыбальченко отметил, что в образовательных учреждениях необходимо не только присутствие медсестры или фельдшера, но и проведение для сотрудников и учащихся специальных курсов по оказанию первой помощи. «Фактически в каждой школе должен быть сертифицированный инструктор из сотрудников, который может не только помочь сам, но и обучать других, а в каждом классе должен назначаться ответственный за оказание первой помощи», — сказал он.