В ОП предложили создать для школьников чек-лист по оказанию первой помощи

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Специальные чек-листы для оказания первой доврачебной помощи следует создать для школьников. Такое предложение ТАСС высказал председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по вопросам семьи, гендиректор Института научно-общественной экспертизы Сергей Рыбальченко.
Он упомянул об этом в контексте утвержденного правительством плана, где в числе мер есть улучшение системы оказания медпомощи детям, в том числе в школах.
«Медпункты нужны, особенно в больших школах, но важнее, чтобы в учебных заведениях знали, как оказать первую помощь: остановить кровотечение, обработать ожог, сделать искусственное дыхание. В каждом классе есть схемы эвакуации в случае пожара, инструкции. Такие же чек-листы по оказанию первой помощи должны быть всегда на видном месте, чтобы школьники и педагоги помнили, как оказывать первую помощь», — сказал эксперт.
Рыбальченко отметил, что в образовательных учреждениях необходимо не только присутствие медсестры или фельдшера, но и проведение для сотрудников и учащихся специальных курсов по оказанию первой помощи. «Фактически в каждой школе должен быть сертифицированный инструктор из сотрудников, который может не только помочь сам, но и обучать других, а в каждом классе должен назначаться ответственный за оказание первой помощи», — сказал он.