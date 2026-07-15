Эксперты считают, что рэпера Киевстонера могут заочно арестовать в России

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Российский суд может заочно арестовать украинского видеоблогера и рэпера Альберта Васильева, известного как Киевстонер. Об этом ТАСС рассказал адвокат Дмитрий Аграновский.
«Преступление, в котором подозревают Васильева, частично происходило на территории Украины, а частично — в России. Этим преступным деянием, как планировалось, должны были быть затронуты законные интересы и права российских граждан. Само уголовное дело возбуждено. Иными словами, есть все основания для того, чтобы следствие объявило Киевсторнера в розыск, заочно предъявило обвинение и подало в суд ходатайство о его заочном аресте», — сказал эксперт. По словам адвоката, также Васильев может быть включен в перечень террористов и экстремистов, которые ведет Росфинмониторинг.
Аграновский подчеркнул, что внешность и статус Васильева вовсе не означают иммунитет от уголовного преследования. «Многие почему-то считают, что статус известного артиста дают Киевстонеру какие-то преимущества в плане того, возможно или нет привлечь его к уголовной ответственности. Однако с точки зрения уголовного кодекса он такой же человек, как и все, к нему могут быть применены те же ограничения, что и к любому другому подозреваемому», — отметил Анрановский.
С мнением эксперта согласен другой адвокат — Владимир Шелупахин. «Если правоохранительные органы установили причастность человека к совершению преступления, есть все основания для объявления его в розыск и заочного избрания меры пресечения», — отметил он. По словам адвоката, в практике случаи привлечения рэперов к уголовной ответственности не новы. «Например, в 2024 году рэпер Oxxxymiron (Мирон Федоров, признан иноагентом) был объявлен в розыск, а в 2026 году Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга заочно арестовал его на два месяца», — заключил он.
В Центре общественных связей ФСБ России ранее ТАСС сообщили, что Васильев причастен к организации теракта на стратегическом предприятии в Московской области с использованием БПЛА. В ФСБ отметили, что «свою деятельность он успешно совмещает с распространением наркотического вещества кокаина, и в настоящее время проживает в странах Евросоюза — Испании и Словакии».