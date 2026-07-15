Эксперты считают, что рэпера Киевстонера могут заочно арестовать в России

Аграновский подчеркнул, что внешность и статус Васильева вовсе не означают иммунитет от уголовного преследования. «Многие почему-то считают, что статус известного артиста дают Киевстонеру какие-то преимущества в плане того, возможно или нет привлечь его к уголовной ответственности. Однако с точки зрения уголовного кодекса он такой же человек, как и все, к нему могут быть применены те же ограничения, что и к любому другому подозреваемому», — отметил Анрановский.