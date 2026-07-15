Клычков объяснил сохранение меры продажи топлива по номерам в Орловской области

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Запасов топлива в Орловской области достаточно, однако регион сохраняет порядок отпуска топлива по номерам машин, чтобы предотвратить повышенный спрос со стороны соседних субъектов, где ситуация на топливном рынке остается менее стабильной. Об этом ТАСС сообщил губернатор региона Андрей Клычков.
«У нас достаточно топлива, круглосуточно работают заправки. Мы эту систему [продажи топлива по номерам машин] сохранили, но это лишь некий ответ на то, что мы видим, что в соседних регионах ситуация, к сожалению, пока еще не столь стабильная. И дабы не допустить большого притока [машин] из соседних регионов, мы сохранили условный порядок “чет — нечет”, — сказал он.
Клычков подчеркнул, что мера не применяется, если на заправке нет очереди из машин. «Мы боролись не с нехваткой топлива. Мы боролись с ажиотажным спросом, и нам удалось людей убедить в том, что нет этой проблемы, и люди поверили», — сказал он, добавив, что в случае возникновения очередей применение этой меры остается на усмотрение оператора АЗС.
С 4 июля в Орловской области действует временный порядок отпуска топлива для автомобилей на территории региона. Так, в четные даты заправляются машины с четной первой цифрой госномера, в нечетные — с нечетной.