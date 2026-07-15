Клычков объяснил сохранение меры продажи топлива по номерам в Орловской области

Клычков подчеркнул, что мера не применяется, если на заправке нет очереди из машин. «Мы боролись не с нехваткой топлива. Мы боролись с ажиотажным спросом, и нам удалось людей убедить в том, что нет этой проблемы, и люди поверили», — сказал он, добавив, что в случае возникновения очередей применение этой меры остается на усмотрение оператора АЗС.