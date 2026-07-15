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Эксперт Балынин рассказал, что позволит получить больничный в 100% от заработка

Доцент Финансового университета при правительстве РФ сообщил, что для этого необходим страховой стаж от восьми лет.

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Большой страховой стаж позволяет получать социальные выплаты в более высоком размере, например, при стаже от восьми лет человек получит больничный в размере 100% среднедневного заработка, в то время как при стаже до пяти лет — только 60%. Об этом сообщил ТАСС доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Размер пособия по временной нетрудоспособности составляет 60% среднедневного заработка при страховом стаже до пяти лет, 80% — от пяти до восьми лет, 100% — восемь и более лет», — сказал Балынин.

Как пояснил эксперт, если, например, среднедневной заработок составляет 2,5 тыс. рублей, то тогда размер дневного пособия будет равен 1 500 рублей при страховом стаже до пяти лет, 2 000 рублей — при страховом стаже — от пяти до восьми лет, и 2 500 рублей — при страховом стаже от восьми лет и более.

Балынин добавил, что страховой стаж формируется только при официальном трудоустройстве, поэтому крайне важно всегда отказываться от предложений с «зарплатой в конвертах».