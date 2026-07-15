Эксперт Балынин рассказал, что позволит получить больничный в 100% от заработка

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Большой страховой стаж позволяет получать социальные выплаты в более высоком размере, например, при стаже от восьми лет человек получит больничный в размере 100% среднедневного заработка, в то время как при стаже до пяти лет — только 60%. Об этом сообщил ТАСС доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.