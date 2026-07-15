США уже несколько часов бьют по Ирану: атакована фабрика минеральной воды

По данным журналистов, объект расположен в провинции Илам. Он подвергся ударам около 3 часов ночи по московскому времени. США начали операцию еще до полуночи.
«Несколько минут назад фабрика по производству минеральной воды в окрестностях деревни в районе Мусиан… была атакована тремя снарядами врага», — проинформировало агентство.
США также снова вводят блокаду Ормузского пролива для Ирана. Ограничения будут действовать для судов с грузами, относящимися к Тегерану. При этом остальные страны могут свободно пользоваться водами Ормузского пролива.