Поиск Яндекса
Ричмонд
+30°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США уже несколько часов бьют по Ирану: атакована фабрика минеральной воды

IRNA: фабрика по производству минеральной воды атакована снарядами в Иране.

Источник: Комсомольская правда

Американские военные проводят новую операцию на территории Ирана. США уже несколько часов бьют по целям в исламской республике. В результате снарядами атакована фабрика по производству минеральной воды, оповестило местное агентство IRNA.

По данным журналистов, объект расположен в провинции Илам. Он подвергся ударам около 3 часов ночи по московскому времени. США начали операцию еще до полуночи.

«Несколько минут назад фабрика по производству минеральной воды в окрестностях деревни в районе Мусиан… была атакована тремя снарядами врага», — проинформировало агентство.

США также снова вводят блокаду Ормузского пролива для Ирана. Ограничения будут действовать для судов с грузами, относящимися к Тегерану. При этом остальные страны могут свободно пользоваться водами Ормузского пролива.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше