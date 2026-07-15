Комсомольск-на-Амуре избавят от пёстрых фасадов и безликих киосков

Для нестационарных торговых объектов установят единые требования к размерам, оформлению и доступности для людей с ограниченными возможностями. Предпринимателям также хотят запретить передавать права аренды третьим лицам, чтобы ответственность за грязный или заброшенный киоск нельзя было переложить на нового владельца. При этом льготы получат точки, продающие товары местных производителей под брендом «Сделано в Хабаровском крае».