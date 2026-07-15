Комсомольск-на-Амуре избавят от пёстрых фасадов и безликих киосков

В Комсомольске-на-Амуре ужесточат требования к внешнему виду киосков, вывесок и исторических зданий. Единый дизайн-код будет разработан до конца 2026 года, сообщил в своём MAX-канале глава города Дмитрий Заплутаев.
Для нестационарных торговых объектов установят единые требования к размерам, оформлению и доступности для людей с ограниченными возможностями. Предпринимателям также хотят запретить передавать права аренды третьим лицам, чтобы ответственность за грязный или заброшенный киоск нельзя было переложить на нового владельца. При этом льготы получат точки, продающие товары местных производителей под брендом «Сделано в Хабаровском крае».
Следить за соблюдением правил будет единая рабочая группа. В неё планируют включить сотрудников администрации, депутатов городской Думы и общественников. Требования распространят не только на киоски, установленные на муниципальной земле, но и на торговые объекты в частных владениях.
Отдельной темой стали фасады в историческом центре, которые владельцы помещений нередко перекрашивают по частям и закрывают разномастными баннерами. К концу года власти намерены завершить разработку дизайн-кода, а для зданий введут паспорта фасадов с допустимыми цветами, материалами, вывесками и рекламой. В 2026—2027 годах в городе приведут в порядок 20 фасадов домов, признанных памятниками культурного наследия.
«Город превратился в лоскутное одеяло. С этим будем кончать», — заявил Заплутаев.
Управлению архитектуры и градостроительства поручено подготовить для бизнеса понятную схему оформления фасадных паспортов и размещения вывесок. Собственников и арендаторов помещений заранее призвали отказаться от случайных цветов и громоздкой рекламы, чтобы обновлённые исторические дома вновь не потеряли аккуратный облик.