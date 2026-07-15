Финансист объяснила, что делать с зарплатной картой после увольнения

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. После увольнения зарплатная карта не блокируется, а переводится на стандартный тариф. О том, что меняется и как избежать проблем, агентству «Прайм» рассказала доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова.
После исчезновения преимуществ зарплатного клиента обслуживание может стать платным и вы потеряете некоторые выгоды, например, высокий кешбэк, указала она.
«Особый случай — кредитные карты и кредиты, оформленные на льготных условиях. После увольнения ставка может быть пересмотрена в сторону повышения — это прямо прописано в договоре, но многие узнают об этом только при списании очередного платежа», — предупредила Белянчикова.
Поэтому после увольнения следует проверить тарифы, отключить ненужные автоплатежи (коммуналка, подписки, кредиты), которые могут увести карту в минус, и либо закрыть счёт, либо сохранить карту, если обслуживание осталось бесплатным.