Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Масштабное отключение холодной воды на сутки ждёт Владивосток 16 июля — адреса

Отключения связаны с плановыми ремонтными работами.

Источник: PrimaMedia.ru

PrimaMedia, 15 июля. Плановые ремонтные работы станут причиной временного отключения холодного водоснабжения во Владивостоке в четверг, 16 июля, сообщила пресс-служба Примводоканала.

Так, с 2.00 до 23.55 без ХВС останутся жители следующих улиц:

ВНС «Днепровская»:

  • 100 лет Владивостоку, 1, 1а, 12−24, 30 В, 32 В, 36б, 50, 58
  • 1-я Морская, 2 (2-й ввод)
  • 1-я Круговая, 6, 8, 14а, 25а
  • 1-я Матросская, 11−18
  • 1-я Флотская, 32, 39, 39а, 50, 56
  • 2-я Круговая, 4, 4а, 4б, 10−14
  • 2-я Матросская, 23, 28, 30, 30а
  • 2-я Проходная, 1, 2−10, 5, 18, 28−38, 42
  • 3-я Круговая, 1−5, 2−6а
  • 3-я Матросская, 21−25а
  • 3-я Северная, 1−13б, 2а
  • 4-я Проходная, 3, 9, 12−16, 13−19, 31
  • 5-я Матросская, 21, 25
  • 5-я Проходная, 5, 10, 15, 19
  • 7-я Матросская, 25, 33
  • Абрековская, 4−28, 5, 17, 25
  • Авроровская, 1−17, 4, 8, 22, 24 (2-й ввод)
  • Адм. Фокина, 10−10г, 11, 11/3, 11/4, 19, 19а, 12−26а, 27, 29, 31, 33, 25, 25/9
  • Академический пер., 2
  • Алеутская, 1, 13−29/31, 14−26/4, 39, 44, 45, 45а, 46, 51, 51а, 52, 52а, 53, 53а, 56, 57, 57а, 57б, 61, 61а, 65, 65а, 65б, 82а, 88, 88а, 90а, 92а
  • Алтайская, 3
  • Амурская, 5−33, 8−26, 48, 49, 50−57, 82−96
  • Анисимова, 1−17
  • Байкальская, 1, 3, 3а
  • Баляева, 3, 21−27а
  • Башидзе, 5, 6−16, 11, 11а
  • Бульварная, 15
  • Верхнепортовая, 1−15, 2−16
  • Владикавказская, 10, 14
  • Военное шоссе, 1а, 1б, 2, 2а, 4, 5, 5а, 5б, 5 В, 9−27, 10, 18, 20а, 22, 24, 28−36/19, 31, 37, 37/1, 40, 41
  • Володарского, 3а, 13, 19, 25, 35, 37, 41, 41/2, 43
  • Волховская, 4, 5−15, 10, 18, 18а, 19, 22, 25, 29
  • Воропаева, 3, 6, 9, 10а, 10б, 10/16, 11а, 12а, 12б, 12 В, 13
  • Вострецова, 1−19/1, 2−12, 35а, 36, 36б, 36 В, 38, 45, 47
  • Вс. Сибирцева, 3, 4−16, 7, 9, 15, 20−24, 25, 33, 35, 37
  • Выселковая, 8, 8б, 8 В
  • Гамарника, 3б, 11−15, 16, 18, 19, 22−28, 32а
  • Гаршина, 11, 15−21, 22, 26
  • Героев Варяга, 12
  • Гоголя, 30, 30а, 30/2, 37, 40, 41 (1 ввод)
  • Горийская, 2, 3, 5, 6, 6а, 6б, 13
  • Горная, 3, 8, 9−19, 10
  • Громова, 2−6, 14
  • Деревенская, 12, 14, 20, 21, 21а
  • Днепровская, 1−9, 2, 2а, 8, 14−18, 13, 19−21 В, 22−40 В, 25, 27, 37−45, 38, 51, 55, 97б
  • Днепровский пер., 1, 2, 3а, 4, 5, 5/1, 7
  • Достоевского, 4а
  • Железнодорожная, 3−7
  • Жигура, 2а, 11, 12−16, 13, 30, 32, 34, 40, 40а, 46−48б
  • Завойко, 1б, 2−10
  • Зейская, 14
  • Ивановская, 3−7а, 6, 6а, 15−19, 28
  • Ильичева, 2б-34, 11−15, 21−31, 38, 40−62
  • Иртышская, 5−7д, 10−12а, 16, 16а, 17−23, 20−26а, 30−38
  • К. Либкнехта, 3−9, 4−30/26, 13−29, 33−35а, 34
  • К. Шефнера, 6, 15−21, 20
  • Камская, 1−5б, 24, 31−35, 41−67, 51, 53, 71, 75, 81
  • Камский пер., 1−9, 2, 4, 8, 8а, 12−26а
  • Карская, 10
  • Карякинская, 1, 16а, 19, 31, 35а
  • Ключевая, 5
  • Ковальчука, 3−19, 6/1, 20/1, 20/3, 22, 22а
  • Колесника, 4, 5−11, 6, 10, 10а
  • Комсомольская, 1−13, 2, 10−14, 17, 18−20, 25−29
  • Корабельная Набережная, 1, 1а, 1/10, 2, 3, 6, 6а, 7, 8, 9, 11−17а, 12−16, 21
  • Корнилова, 1−5, 9, 10, 11, 11а, 12, 14, 15а
  • Красного Знамени, 2а, 3, 21−25а, 29−37, 30, 30а, 34−42, 61-ж, 66, 66а, 83, 95−101, 117д
  • Краснознаменный пер., 3−13, 4, 10
  • Крылова, 2, 4, 10
  • Кубанская, 10, 14
  • Куйбышева, 1, 3, 3а, 6, 7, 14, 14, 14а, 16
  • Лазо, 2−6б, 3, 9, 12, 14−28
  • Лесной пер., 2
  • Луговая, 1, 18, 21а, 22, 22/26, 25, 28−34, 33−39
  • Луцкого, 8, 8а, 8б, 9, 11, 12, 17а, 19
  • Маньчжурская, 1−9
  • Марченко, 6, 15, 21, 23, 32, 38, 40
  • Махалина, 3, 4−12, 5, 9−15, 16, 19, 25, 30
  • Мельниковская, 76−80, 101, 103, 116, 119
  • Металлистов, 3
  • Метельная, 6, 8
  • Мехлиса, 15
  • Мира, 1, 16, 11−19, 14, 16б
  • Мордовцева, 3, 6−12
  • Московская, 1 (½ дома), 11−15
  • Муравьева-Амурского, 5, 7/9, 11/13, 15/17, 16, 18, 22, 22а, 24
  • мыс Кунгасный, 1а, 5
  • мыс Чумака, 1а, 1б, 3
  • Набережная, 13
  • Народный пр-т., 2−10, 11б, 14, 15−57, 18−28б
  • Нахимова, 1−5, 2−6
  • Невельского, 4а
  • Невская, 1−5, 2−24, 13−17, 37а, 38, 39, 41, 41а, 41б
  • Некрасовская, 21а, 35, 37, 49а, 51 В, 55−61а, 69, 82−86, 90−100, 122
  • Неманская, 5, 6−28, 9−17, 21, 23, 27−31, 32, 35, 40, 42, 46
  • Нефтеветка, 8
  • Новоивановская, 10−12
  • Океанский пр., 5−19а, 8−10б, 16, 18, 25−29/31, 26−28, 35−39, 43, 44, 48а, 48/1, 50, 52−54а, 58, 66, 68, 69, 70−76а, 75а, 82, 84, 88а, 87, 88, 90, 96, 98, 98а, 100а, 102а, 108, 108а, 110, 110а, 111−131 В, 112, 112а, 124, 134−142, 135, 143, 145, 147, 148, 149, 151−165
  • Октябрьская, 6, 6а, 10, 12, 13, 25, 27, 27а
  • Отлогая, 4, 6
  • Острякова пр-т., 3а-13, 8 (2-й ввод), 24−28, 25, 27, 44
  • Партизанская, 1, 3
  • Партизанский пр., 3, 11, 33−43, 47а-65, 50, 52, 58, 58а, 58 В
  • Петра Великого, 3, 3а
  • Печорская, 6−12
  • Писаревская, 6/8
  • Пограничная, 15−17, 20, 22, 22а, 23, 26, 30
  • Пологая, 3, 11, 16−38, 17, 19, 21, 21/1, 31, 32, 43, 46, 53, 53а
  • Посадская, 20
  • Постышева, 3−33
  • Посьетская, 48
  • Почтовая, 2−32, 1−15
  • Почтовый пер., 1−15, 12−32
  • Прапорщика Комарова, 3−15, 4, 8, 10, 12, 16, 18 (2-й ввод), 29/1
  • Приходько, 2−8, 3, 11−21а, 27, 31
  • Проселочная, 1, 2, 2а, 4, 4а, 5, 5а, 5б
  • Пушкинская, 4−22, 7−57а, 26, 28а, 32, 32а, 34, 38−40, 44−52, 61−65/2, 68, 69, 71/73, 83−137
  • Ракетная, 1, 2, 2а, 8−16, 9, 9/3, 11а-19, 23
  • Рионская, 26
  • Руднева, 4−14г, 7−13, 17, 19
  • Садовая, 12, 22−22/7, 25−27, 41а
  • Светланская, 3−5б, 6а, 6б, 6 стр. А, 12−22/3, 13−17, 23, 23б, 27, 24−36, 29−189, 40−46, 58−68, 84, 90−102, 106, 108, 108а, 108е, 108ж, 108з, 114−118а, 150/25−152, 164, 197−209, 223
  • Северо-Суйфунская, 4, 6, 24, 26, 26а
  • Семеновская, 1, 1/10, 3, 3 ст. А, 3/12 ст. 5, 3а, 5, 5а, 5б, 6, 6 г, 7, 7/11, 7а, 7 В, 8, 8а, 8б, 8 В, 9, 9а, 9б, 9 В, 10, 10/3, 12, 15, 17/19, 18, 20, 21, 21а, 22, 22а, 23, 23 В, 24, 25, 25а, 26, 27, 29, 29а, 30, 30а, 32, 34, 36
  • Сеульская, 2
  • Славянская, 1−5, 6а, 10, 12, 13, 20, 40
  • Снеговая
  • Спиридонова, 25, 29, 33, 37
  • Спортивная, 1−11, 2−4 В, 8−12
  • Саперная, 30, 34
  • Стрелковая, 5−47, 6−46
  • Стрелковый пер., 8−14
  • Стрелочная, 2а, 3, 17, 17а, 21а, 19, 39
  • Суханова, 2, 3а, 20а, 32, 34а, 39
  • Толстого, 86
  • Трамвайная, 12−16а, 38б
  • Трудовые резервы, 3−9а
  • Тунгусская, 8−12, 11, 11а
  • Уборевича, 2−14, 5−11, 23
  • Уральская, 6, 8
  • Уткинская, 1−7/9, 8−10а
  • Фадеева, 1а, 2д-18д, 5, 7, 30−32, 3−37, 36а, 42, 43−49
  • Фирсова, 1−5, 2−10а
  • Фонтанная, 15−21, 24, 26, 31/5, 35, 36
  • Хабаровская, 21−23 В, 27−31а, 34−36
  • Хабаровский пер., 2, 3, 10
  • Хуторская, 3, 5, 8, 8а, 8б
  • Чехова, 12, 13а, 15, 16а-24, 19, 23, 25
  • Шепеткова, 8, 8а, 8 В, 14, 16, 18, 19, 23−35, 30−38, 42, 44
  • Шкипера Гека, 1−11, 2−16, 20, 24, 26
  • Экипажная, 8, 8/1−5
  • Южно-Уральская, 4−30, 5, 25−31

ВНС «Некрасовская»:

  • Авроровская, 24
  • Аксаковская
  • Аксаковский переулок
  • Амурская, 1, 3, 4, 5, 6, 7
  • Башидзе, 1а
  • Бульварная, 15
  • Володарского, 1, 8, 8а, 10, 22, 26, 28, 47
  • Волочаевская, 25, 25а, 28
  • Всеволода Сибирцева, 42, 46, 59, 71, 77, 105
  • Гоголя, 3, 3а, 4, 4/1, 4/2, 7, 12, 12а, 19, 19а, 29, 33, 35, 39а, 41, 48, 54
  • Грибоедова, 42б, 46, 47, 48, 54
  • Державина, 3, 6, 7, 11−23, 16, 34, 36/2, 45, 55, 57, 59
  • Железнодорожная, 3
  • Карамзина, 3, 5, 7
  • Карьерный пер., 2, 5−9а
  • Краснознаменный переулок, 10, 12, 12/2, 29
  • Красного знамени, 39−51а, 44, 46, 57, 59, 65, 65б, 65 г, 66, 66б, 69а-77, 76а-104а, 85, 87, 91, 93, 107−115, 119, 121
  • Крылова, 58
  • Ломоносова, 5 ст. 2
  • Луцкого, 16, 21
  • Металлистов, 5, 5а, 11
  • Московская, 1
  • Некрасовская, 6а, 9−13, 29, 36−40, 46−58а, 51 В, 53, 53а, 53б, 53 В, 70−76а, 88, 88а, 90
  • Некрасовский пер., 1−21, 6, 18, 24−32
  • Нерчинская, 2−10, 3, 10, 21−27, 32−58
  • Огарева, 5
  • Океанский проспект, 20−40, 41, 46, 48, 81−89, 92, 94, 97−109, 100, 102, 102а, 104, 106, 106/1, 123б, 123 В, 129б, 131 В, 133, 135
  • Октябрьская, 2, 8, 14−20а, 20ст.2
  • Отлогая, 10
  • Острякова, 1−7, 2−10
  • Партизанский проспект, 2, 2а, 3, 6−44, 9, 13−19, 33, 35а, 37, 43, 45, 45а, 47, 58 В, 59
  • Пожарского, 3а, 5
  • Пологая, 50, 53, 53а, 55, 54−68а, 63−69а, 72
  • Полонского, 7, 19, 25−33, 46
  • Прапорщика Комарова, 19−35а, 32, 36, 42, 45, 47, 48, 49, 52, 53, 54, 56, 62
  • Союзная, 17, 19, 20, 20а, 28, 28б, 32 В, 36, 40
  • Толстого, 5б, 5 г, 23, 25, 27−37, 38 ст. 2, 40а, 41 В, 47
  • Томская, 6, 17а, 19, 21
  • Тургенева, 8, 11а, 11б, 12а
  • Суханова, 1, 1а, 2−8д, 5, 5а, 7, 7а, 11−13, 39, 63
  • Уборевича, 13−21г, 20−30/37
  • Уткинская, 9−15а, 16−20 В, 21, 21а, 30−46, 52
  • Фонвизина, 2
  • Фонтанная, 36/38−44, 47−61а
  • Хабаровская, 2−24б, 7−19
  • Шкипера Гека, 1−15/2, 2−12