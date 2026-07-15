Масштабное отключение холодной воды на сутки ждёт Владивосток 16 июля — адреса

PrimaMedia, 15 июля. Плановые ремонтные работы станут причиной временного отключения холодного водоснабжения во Владивостоке в четверг, 16 июля, сообщила пресс-служба Примводоканала.
Так, с 2.00 до 23.55 без ХВС останутся жители следующих улиц:
ВНС «Днепровская»:
- 100 лет Владивостоку, 1, 1а, 12−24, 30 В, 32 В, 36б, 50, 58
- 1-я Морская, 2 (2-й ввод)
- 1-я Круговая, 6, 8, 14а, 25а
- 1-я Матросская, 11−18
- 1-я Флотская, 32, 39, 39а, 50, 56
- 2-я Круговая, 4, 4а, 4б, 10−14
- 2-я Матросская, 23, 28, 30, 30а
- 2-я Проходная, 1, 2−10, 5, 18, 28−38, 42
- 3-я Круговая, 1−5, 2−6а
- 3-я Матросская, 21−25а
- 3-я Северная, 1−13б, 2а
- 4-я Проходная, 3, 9, 12−16, 13−19, 31
- 5-я Матросская, 21, 25
- 5-я Проходная, 5, 10, 15, 19
- 7-я Матросская, 25, 33
- Абрековская, 4−28, 5, 17, 25
- Авроровская, 1−17, 4, 8, 22, 24 (2-й ввод)
- Адм. Фокина, 10−10г, 11, 11/3, 11/4, 19, 19а, 12−26а, 27, 29, 31, 33, 25, 25/9
- Академический пер., 2
- Алеутская, 1, 13−29/31, 14−26/4, 39, 44, 45, 45а, 46, 51, 51а, 52, 52а, 53, 53а, 56, 57, 57а, 57б, 61, 61а, 65, 65а, 65б, 82а, 88, 88а, 90а, 92а
- Алтайская, 3
- Амурская, 5−33, 8−26, 48, 49, 50−57, 82−96
- Анисимова, 1−17
- Байкальская, 1, 3, 3а
- Баляева, 3, 21−27а
- Башидзе, 5, 6−16, 11, 11а
- Бульварная, 15
- Верхнепортовая, 1−15, 2−16
- Владикавказская, 10, 14
- Военное шоссе, 1а, 1б, 2, 2а, 4, 5, 5а, 5б, 5 В, 9−27, 10, 18, 20а, 22, 24, 28−36/19, 31, 37, 37/1, 40, 41
- Володарского, 3а, 13, 19, 25, 35, 37, 41, 41/2, 43
- Волховская, 4, 5−15, 10, 18, 18а, 19, 22, 25, 29
- Воропаева, 3, 6, 9, 10а, 10б, 10/16, 11а, 12а, 12б, 12 В, 13
- Вострецова, 1−19/1, 2−12, 35а, 36, 36б, 36 В, 38, 45, 47
- Вс. Сибирцева, 3, 4−16, 7, 9, 15, 20−24, 25, 33, 35, 37
- Выселковая, 8, 8б, 8 В
- Гамарника, 3б, 11−15, 16, 18, 19, 22−28, 32а
- Гаршина, 11, 15−21, 22, 26
- Героев Варяга, 12
- Гоголя, 30, 30а, 30/2, 37, 40, 41 (1 ввод)
- Горийская, 2, 3, 5, 6, 6а, 6б, 13
- Горная, 3, 8, 9−19, 10
- Громова, 2−6, 14
- Деревенская, 12, 14, 20, 21, 21а
- Днепровская, 1−9, 2, 2а, 8, 14−18, 13, 19−21 В, 22−40 В, 25, 27, 37−45, 38, 51, 55, 97б
- Днепровский пер., 1, 2, 3а, 4, 5, 5/1, 7
- Достоевского, 4а
- Железнодорожная, 3−7
- Жигура, 2а, 11, 12−16, 13, 30, 32, 34, 40, 40а, 46−48б
- Завойко, 1б, 2−10
- Зейская, 14
- Ивановская, 3−7а, 6, 6а, 15−19, 28
- Ильичева, 2б-34, 11−15, 21−31, 38, 40−62
- Иртышская, 5−7д, 10−12а, 16, 16а, 17−23, 20−26а, 30−38
- К. Либкнехта, 3−9, 4−30/26, 13−29, 33−35а, 34
- К. Шефнера, 6, 15−21, 20
- Камская, 1−5б, 24, 31−35, 41−67, 51, 53, 71, 75, 81
- Камский пер., 1−9, 2, 4, 8, 8а, 12−26а
- Карская, 10
- Карякинская, 1, 16а, 19, 31, 35а
- Ключевая, 5
- Ковальчука, 3−19, 6/1, 20/1, 20/3, 22, 22а
- Колесника, 4, 5−11, 6, 10, 10а
- Комсомольская, 1−13, 2, 10−14, 17, 18−20, 25−29
- Корабельная Набережная, 1, 1а, 1/10, 2, 3, 6, 6а, 7, 8, 9, 11−17а, 12−16, 21
- Корнилова, 1−5, 9, 10, 11, 11а, 12, 14, 15а
- Красного Знамени, 2а, 3, 21−25а, 29−37, 30, 30а, 34−42, 61-ж, 66, 66а, 83, 95−101, 117д
- Краснознаменный пер., 3−13, 4, 10
- Крылова, 2, 4, 10
- Кубанская, 10, 14
- Куйбышева, 1, 3, 3а, 6, 7, 14, 14, 14а, 16
- Лазо, 2−6б, 3, 9, 12, 14−28
- Лесной пер., 2
- Луговая, 1, 18, 21а, 22, 22/26, 25, 28−34, 33−39
- Луцкого, 8, 8а, 8б, 9, 11, 12, 17а, 19
- Маньчжурская, 1−9
- Марченко, 6, 15, 21, 23, 32, 38, 40
- Махалина, 3, 4−12, 5, 9−15, 16, 19, 25, 30
- Мельниковская, 76−80, 101, 103, 116, 119
- Металлистов, 3
- Метельная, 6, 8
- Мехлиса, 15
- Мира, 1, 16, 11−19, 14, 16б
- Мордовцева, 3, 6−12
- Московская, 1 (½ дома), 11−15
- Муравьева-Амурского, 5, 7/9, 11/13, 15/17, 16, 18, 22, 22а, 24
- мыс Кунгасный, 1а, 5
- мыс Чумака, 1а, 1б, 3
- Набережная, 13
- Народный пр-т., 2−10, 11б, 14, 15−57, 18−28б
- Нахимова, 1−5, 2−6
- Невельского, 4а
- Невская, 1−5, 2−24, 13−17, 37а, 38, 39, 41, 41а, 41б
- Некрасовская, 21а, 35, 37, 49а, 51 В, 55−61а, 69, 82−86, 90−100, 122
- Неманская, 5, 6−28, 9−17, 21, 23, 27−31, 32, 35, 40, 42, 46
- Нефтеветка, 8
- Новоивановская, 10−12
- Океанский пр., 5−19а, 8−10б, 16, 18, 25−29/31, 26−28, 35−39, 43, 44, 48а, 48/1, 50, 52−54а, 58, 66, 68, 69, 70−76а, 75а, 82, 84, 88а, 87, 88, 90, 96, 98, 98а, 100а, 102а, 108, 108а, 110, 110а, 111−131 В, 112, 112а, 124, 134−142, 135, 143, 145, 147, 148, 149, 151−165
- Октябрьская, 6, 6а, 10, 12, 13, 25, 27, 27а
- Отлогая, 4, 6
- Острякова пр-т., 3а-13, 8 (2-й ввод), 24−28, 25, 27, 44
- Партизанская, 1, 3
- Партизанский пр., 3, 11, 33−43, 47а-65, 50, 52, 58, 58а, 58 В
- Петра Великого, 3, 3а
- Печорская, 6−12
- Писаревская, 6/8
- Пограничная, 15−17, 20, 22, 22а, 23, 26, 30
- Пологая, 3, 11, 16−38, 17, 19, 21, 21/1, 31, 32, 43, 46, 53, 53а
- Посадская, 20
- Постышева, 3−33
- Посьетская, 48
- Почтовая, 2−32, 1−15
- Почтовый пер., 1−15, 12−32
- Прапорщика Комарова, 3−15, 4, 8, 10, 12, 16, 18 (2-й ввод), 29/1
- Приходько, 2−8, 3, 11−21а, 27, 31
- Проселочная, 1, 2, 2а, 4, 4а, 5, 5а, 5б
- Пушкинская, 4−22, 7−57а, 26, 28а, 32, 32а, 34, 38−40, 44−52, 61−65/2, 68, 69, 71/73, 83−137
- Ракетная, 1, 2, 2а, 8−16, 9, 9/3, 11а-19, 23
- Рионская, 26
- Руднева, 4−14г, 7−13, 17, 19
- Садовая, 12, 22−22/7, 25−27, 41а
- Светланская, 3−5б, 6а, 6б, 6 стр. А, 12−22/3, 13−17, 23, 23б, 27, 24−36, 29−189, 40−46, 58−68, 84, 90−102, 106, 108, 108а, 108е, 108ж, 108з, 114−118а, 150/25−152, 164, 197−209, 223
- Северо-Суйфунская, 4, 6, 24, 26, 26а
- Семеновская, 1, 1/10, 3, 3 ст. А, 3/12 ст. 5, 3а, 5, 5а, 5б, 6, 6 г, 7, 7/11, 7а, 7 В, 8, 8а, 8б, 8 В, 9, 9а, 9б, 9 В, 10, 10/3, 12, 15, 17/19, 18, 20, 21, 21а, 22, 22а, 23, 23 В, 24, 25, 25а, 26, 27, 29, 29а, 30, 30а, 32, 34, 36
- Сеульская, 2
- Славянская, 1−5, 6а, 10, 12, 13, 20, 40
- Снеговая
- Спиридонова, 25, 29, 33, 37
- Спортивная, 1−11, 2−4 В, 8−12
- Саперная, 30, 34
- Стрелковая, 5−47, 6−46
- Стрелковый пер., 8−14
- Стрелочная, 2а, 3, 17, 17а, 21а, 19, 39
- Суханова, 2, 3а, 20а, 32, 34а, 39
- Толстого, 86
- Трамвайная, 12−16а, 38б
- Трудовые резервы, 3−9а
- Тунгусская, 8−12, 11, 11а
- Уборевича, 2−14, 5−11, 23
- Уральская, 6, 8
- Уткинская, 1−7/9, 8−10а
- Фадеева, 1а, 2д-18д, 5, 7, 30−32, 3−37, 36а, 42, 43−49
- Фирсова, 1−5, 2−10а
- Фонтанная, 15−21, 24, 26, 31/5, 35, 36
- Хабаровская, 21−23 В, 27−31а, 34−36
- Хабаровский пер., 2, 3, 10
- Хуторская, 3, 5, 8, 8а, 8б
- Чехова, 12, 13а, 15, 16а-24, 19, 23, 25
- Шепеткова, 8, 8а, 8 В, 14, 16, 18, 19, 23−35, 30−38, 42, 44
- Шкипера Гека, 1−11, 2−16, 20, 24, 26
- Экипажная, 8, 8/1−5
- Южно-Уральская, 4−30, 5, 25−31
ВНС «Некрасовская»:
- Авроровская, 24
- Аксаковская
- Аксаковский переулок
- Амурская, 1, 3, 4, 5, 6, 7
- Башидзе, 1а
- Бульварная, 15
- Володарского, 1, 8, 8а, 10, 22, 26, 28, 47
- Волочаевская, 25, 25а, 28
- Всеволода Сибирцева, 42, 46, 59, 71, 77, 105
- Гоголя, 3, 3а, 4, 4/1, 4/2, 7, 12, 12а, 19, 19а, 29, 33, 35, 39а, 41, 48, 54
- Грибоедова, 42б, 46, 47, 48, 54
- Державина, 3, 6, 7, 11−23, 16, 34, 36/2, 45, 55, 57, 59
- Железнодорожная, 3
- Карамзина, 3, 5, 7
- Карьерный пер., 2, 5−9а
- Краснознаменный переулок, 10, 12, 12/2, 29
- Красного знамени, 39−51а, 44, 46, 57, 59, 65, 65б, 65 г, 66, 66б, 69а-77, 76а-104а, 85, 87, 91, 93, 107−115, 119, 121
- Крылова, 58
- Ломоносова, 5 ст. 2
- Луцкого, 16, 21
- Металлистов, 5, 5а, 11
- Московская, 1
- Некрасовская, 6а, 9−13, 29, 36−40, 46−58а, 51 В, 53, 53а, 53б, 53 В, 70−76а, 88, 88а, 90
- Некрасовский пер., 1−21, 6, 18, 24−32
- Нерчинская, 2−10, 3, 10, 21−27, 32−58
- Огарева, 5
- Океанский проспект, 20−40, 41, 46, 48, 81−89, 92, 94, 97−109, 100, 102, 102а, 104, 106, 106/1, 123б, 123 В, 129б, 131 В, 133, 135
- Октябрьская, 2, 8, 14−20а, 20ст.2
- Отлогая, 10
- Острякова, 1−7, 2−10
- Партизанский проспект, 2, 2а, 3, 6−44, 9, 13−19, 33, 35а, 37, 43, 45, 45а, 47, 58 В, 59
- Пожарского, 3а, 5
- Пологая, 50, 53, 53а, 55, 54−68а, 63−69а, 72
- Полонского, 7, 19, 25−33, 46
- Прапорщика Комарова, 19−35а, 32, 36, 42, 45, 47, 48, 49, 52, 53, 54, 56, 62
- Союзная, 17, 19, 20, 20а, 28, 28б, 32 В, 36, 40
- Толстого, 5б, 5 г, 23, 25, 27−37, 38 ст. 2, 40а, 41 В, 47
- Томская, 6, 17а, 19, 21
- Тургенева, 8, 11а, 11б, 12а
- Суханова, 1, 1а, 2−8д, 5, 5а, 7, 7а, 11−13, 39, 63
- Уборевича, 13−21г, 20−30/37
- Уткинская, 9−15а, 16−20 В, 21, 21а, 30−46, 52
- Фонвизина, 2
- Фонтанная, 36/38−44, 47−61а
- Хабаровская, 2−24б, 7−19
- Шкипера Гека, 1−15/2, 2−12