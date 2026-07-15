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В ДР Конго от лихорадки Эбола умерли 754 человека

В Конго медики подтвердили более 2000 случаев заболевания лихорадкой Эбола.

Источник: Комсомольская правда

В Демократической Республике Конго снова увеличилось число жертв лихорадки Эбола. Это следует из информации агентства Reuters.

«Количество подтвержденных случаев заболевания возросло до 2011, включая 754 летальных исходов», — пишет агентство, ссылаясь на министерство связи и СМИ страны.

Напомним, уже пять регионов на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) поражены лихорадкой Эбола.

Ранее в ООН оценили потенциальный ущерб от эпидемии Эболы в миллиарды долларов.

При этом реальное число заболевших Эболой может быть значительно выше из-за коллапса санитарной инфраструктуры в Конго.

Как в Конго разъяренные родственники пациентов напали на больницу, где лечат Эболу, читайте здесь на KP.RU.

Также сообщалось, что из лечебницы в ДР Конго сбежали шесть пациентов с Эболой.

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