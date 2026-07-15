В ДР Конго от лихорадки Эбола умерли 754 человека

В Демократической Республике Конго снова увеличилось число жертв лихорадки Эбола. Это следует из информации агентства Reuters.
«Количество подтвержденных случаев заболевания возросло до 2011, включая 754 летальных исходов», — пишет агентство, ссылаясь на министерство связи и СМИ страны.
Напомним, уже пять регионов на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) поражены лихорадкой Эбола.
Ранее в ООН оценили потенциальный ущерб от эпидемии Эболы в миллиарды долларов.
При этом реальное число заболевших Эболой может быть значительно выше из-за коллапса санитарной инфраструктуры в Конго.
Как в Конго разъяренные родственники пациентов напали на больницу, где лечат Эболу, читайте здесь на KP.RU.
Также сообщалось, что из лечебницы в ДР Конго сбежали шесть пациентов с Эболой.