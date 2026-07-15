Новосибирцам назвали дни, в которые мошенники звонят чаще всего

Аналитики выяснили, что пик телефонного мошенничества приходится на середину недели после обеда, пишут РИА Новости.
В это время люди обычно заняты работой или бытовыми делами, что снижает их бдительность и делает их легкой добычей для аферистов. По данным за первое полугодие 2026 года, главной мишенью злоумышленников стали россияне в возрасте от 35 до 44 лет, среди которых 20% имеют детей.
Эксперты напоминают, что обзвон может произойти в любой момент, поэтому категорически нельзя сообщать незнакомцам личные данные, коды из СМС или переходить по сомнительным ссылкам.