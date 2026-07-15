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В РФ встречаются комары-переносчики туляремии и лихорадки Западного Нила

В Роспотребнадзоре заявили, что виды насекомых, которые переносят опасные тропические болезни, не приживаются в умеренном климате.

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Комары-переносчики лихорадки Западного Нила и туляремии встречаются в РФ, остальные инфекции, передающиеся комарами, в стране завозные. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роспотребнадзора.

«Наиболее актуальной для России инфекцией, передаваемой комарами, является лихорадка Западного Нила. Что касается других инфекций, таких как малярия, то в России она в основном является завозной (случаи регистрируются у людей, вернувшихся из эндемичных по малярии стран). Тропические болезни, такие как лихорадка денге, Зика или Чикунгунья, всегда являются завозными и не имеют местных циклов передачи в России из-за отсутствия подходящих переносчиков и климатических условий для их размножения», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что на территории России в основном встречаются комары-переносчики лихорадки Западного Нила и реже туляремии. Наиболее неблагополучными по лихорадке Западного Нила являются южные регионы европейской части России — там климат более благоприятен для размножения комаров-переносчиков (особенно рода Culex).

В Роспотребнадзоре добавили, что в целом комары широко распространены по всей России, особенно в регионах с большим количеством водоемов, но именно виды, переносящие опасные тропические болезни, не приживаются в умеренном климате.

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