В РФ встречаются комары-переносчики туляремии и лихорадки Западного Нила

«Наиболее актуальной для России инфекцией, передаваемой комарами, является лихорадка Западного Нила. Что касается других инфекций, таких как малярия, то в России она в основном является завозной (случаи регистрируются у людей, вернувшихся из эндемичных по малярии стран). Тропические болезни, такие как лихорадка денге, Зика или Чикунгунья, всегда являются завозными и не имеют местных циклов передачи в России из-за отсутствия подходящих переносчиков и климатических условий для их размножения», — говорится в сообщении.