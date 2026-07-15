Эйфелева башня в огне: Париж готов к хаосу после поражения сборной Франции

Напомним, сборная Испании одержала победу в полуфинальной встрече чемпионата мира 2026 года, обыграв команду Франции со счётом 2:0. Голы забили Микель Оярсабаль и Педро Порро. В финале ЧМ команда встретится с победителем матча между сборными Англии и Аргентины.