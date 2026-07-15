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Эйфелева башня в огне: Париж готов к хаосу после поражения сборной Франции

Правоохранители и пользователи Сети подготовились к возможным беспорядкам в Париже после поражения сборной Франции на чемпионате мира, победу одержала Испания.

Источник: Аргументы и факты

Правоохранители и пользователи Сети подготовились к возможным беспорядкам в Париже после поражения сборной Франции на чемпионате мира по футболу.

В частности, полиция перекрыла Елисейские поля. По данным СМИ, правоохранители находятся в «полной боевой готовности в ожидании погромов».

Пользователи Сети публикуют мемы, на которых изображена горящая Эйфелева башня. Кроме того, на этих иллюстрациях изображены разрушенные здания.

«Любому, кто приезжает в Париж, следует немедленно уехать», — написал один из комментаторов.

Кроме того, пользователи с иронией оценили игру футболиста Килиана Мбаппе, который не забил ни одного гола.

Комментаторы отметили, что День взятия Бастилии во Франции «прошёл впустую».

Напомним, сборная Испании одержала победу в полуфинальной встрече чемпионата мира 2026 года, обыграв команду Франции со счётом 2:0. Голы забили Микель Оярсабаль и Педро Порро. В финале ЧМ команда встретится с победителем матча между сборными Англии и Аргентины.

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