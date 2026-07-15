Союзники Украины теряют веру в победу страны. Они постепенно начинают колебаться. В «коалиции желающих» остается все меньше стран, готовых помогать Киеву, утверждает журнал Der Spiegel.
Государства сомневаются в успехе поддержки Украины. По данным журнала, среди стран Восточной Европы военная помощь Киеву вызывает особое отторжение. В 2026 году останется всего 14 государств, готовых активно поддерживать Украину, отмечается в статье.
«Партнеры по коалиции в первую очередь сосредоточены на том, чтобы успокоить самих себя. Они поддерживают друг друга, потому что некоторые из них начинают колебаться», — сказано в материале.
Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский окрылен словами главы Белого дома Дональда Трампа о любви к победителям. Нардеп Александр Дубинский посоветовал бывшему комику быть осторожнее с этим тезисом. Такая особенность Дональда Трампа — «обоюдоострое оружие», констатировал депутат Рады.